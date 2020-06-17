"Есть чувство времени": тренер Постола назвал его преимущество в бою с чемпионом из США

Тренер бывшего чемпиона мира WBC в первом полусреднем весе Виктора Постола Александр Полищук рассказал, что думает о будущем поединке за два пояса своего воспитанника с американцем Хосе Рамиресом. Напомним, что Постол уже в Лос-Анджелесе, где встретил землякаи знаменитого тренера и готовится к чемпионской схватке.

"После того, как сняли первые ограничения, Витя начал готовиться, тренироваться. Это, в основном, были общая и специальная физическая подготовка. В конце мы уже немножко стали в спарринг. То есть, удар был на физическую подготовку. Безусловно, мы готовились под Рамиреса. Он – высокий правша. Мы старались подбирать таких спарринг-партнеров, которые были бы похожи на него по манере, по росту. Чтобы Вите было комфортно потом", – отметил Полищук.

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Украинский наставник дал свою характеристику и Рамиресу: "Хочу сказать, что соперник очень непростой, неудобный. Он высокий, стремится к средней дистанции, темповик. Будет непросто, но, думаю, у Вити есть такое качество, как чувство времени, чувство дистанции. Думаю, за счет того, что он также высокий, хорошо работает передней рукой, у него должно быть определенное преимущество. К тому же, он любит таких боксеров, которые идут на него".

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Ранее мы писали о том, что известна дата боя Постола за два пояса в США. Бой за пояса WBC и WBO, который дважды откладывали из-за пандемии коронавируса, планируется провести 8 или 15 августа.

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