Есть на что посмотреть: украинская боксерша оголилась ради соблазнительной фотосессии

Чемпионка Европы по боксу Татьяна Коб продемонстрировала, что пребывает в ослепительной форме

Известная украинская спортсменка Татьяна Коб попыталась разрушить стереотип, что девушка-боксер и женственность – понятия несовместимые. Чемпионка Европы-2009 в родном Ковеле поучаствовала в откровенной фотосессии, во время которой, как пишут фоллолевы Татьяны, она "затмила своей красотой яркое солнце". Девушка позировала в одном бикини, "ослепляя" публику своими формами.

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"Выходные прошли прекрасно – спортивно, позитивно, энергично. Погода была чудесная", – подписала свою эффектную фотосессию в Instagram Татьяна Коб

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Смотрите другие фото Татьяны Коб в Instagram

Отметим, что за свою спортивную карьеру 32-летняя украинка Татьяна Коб собрала полный комплект медалей на чемпионатах Европы. В 2009-м в Николаеве она стала "золотой", в Софии-2016 – серебряной, а на Европе-2019 в Мадриде Коб завоевала "бронзу".

Ранее другая украинская боксерша поиграла мускулами, а затем показала, какая она без одежды. Напряжение после тренировочного лагеря в Таиланде Иванна Крупеня сняла в водах Андаманского моря.

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