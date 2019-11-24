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Это будут мегадраки: названы имена бойцов, с которыми Мейвезер сразится в 2020 году

24 ноября, 16:55

Легендарного американского ветерана ждут поединки против обидчика Макгрегора и старичка Пакьяо

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами

Флойд Мейвезер и его пачки с деньгами / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер, объявивший о возвращении на ринг, в следующем году проведет два боя. Как сообщает TMZ Sports, в первом поединке 42-летний американский ветеран сразится против боксера. Наиболее вероятным соперником тут выступает чемпион WBA в полусреднем весе 40-летний Мэнни Пакьяо. Кстати, в 2015-м Мэйвезер победил филиппинца решением судей.

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Флойд Мейвезер

Флойд Мейвезер / Фото: AFP

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Что касается второго боя Флойда, то в нем планируется противостояние Мейвезера со звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Здесь Флойд рассматривает себе в соперники кандидатуру чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Интересно, что ранее Мейвезер уже вызвал на бой Нурмагомедова. "Поединок пройдет по правилам бокса, – заявил Флойд. – Это будет моя игра. Он первый заговорил о встрече со мной. Значит, пусть приходит в мой мир. Слышал его интервью. Он сказал, что я не смог нокаутировать Макгрегора, а ему удалось отправить ирландца в нокдаун. Верно? Окей, приходи, и я уложу тебя спать".

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Отметим, что 7 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) Нурмагомедов одержал победу над американцем Порье в титульном бою. Позже появилась информация, что следующим соперником россиянина может стать Тони Фергюсон.

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бокс Мэнни Пакьяо Флойд Мейвезер Хабиб Нурмагомедов

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

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