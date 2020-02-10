"Это был ад": украинская боксерша на мотоцикле попала в ДТП в Таиланде

Призерка чемпионата Европы Иванна Крупеня не справилась с управлением байка и угодила в больницу

Иванна Крупеня / Фото: Instagram

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Призерка чемпионатов Европы по боксу украинка Иванна Крупеня попала в ДТП на мотоцикле во время тренировочного лагеря в Таиланде. О подробностях инцидента спортсменка рассказала на своей странице в Instagram. Напомним, ранее украинская боксерша показала, какая она без одежды.

"Таиланд проверял меня на прочность, – призналась Иванна Крупеня. – Первые три дня там были очень нелегкими (мягко говоря). Я успела сгореть на солнце, попасть в аварию на байке, меня укусило насекомое и началась аллергия, а потом я еще и получила повреждения на спаррингах. Слава Богу, все прошло и потом ситуация выровнялась"

"История с байком случилась вообще неожиданно, когда на улице был дождь, и я не смогла справиться с управлением. У меня был ушиб локтя, гематома на бедре... Хорошо, кстати, что я застраховалась перед поездкой. Я все свои травмы после аварии тщательно залечивала, перебинтовывала перед выходом на ковер или в октагон, ведь была вероятность попадания инфекции"

"Мораль этой истории – жизнь иногда присылает вам урок, из которого нужно делать выводы. Свои я сделала. Движение на дорогах в Пхукете – это ад, там никто не соблюдает правила и знаки. Очень часто случаются аварии, но после своего инцидента, я была очень осторожной на дороге. И вот если бы все были осторожными и без таких моментов – на дорогах было бы безопасно"

Смотрите, как Иванна Крупеня отдыхала в Таиланде после тренировок

Ранее мы рассказывали, что Иванна Крупеня провела тренировку со звездами смешанных единоборств – сестрами Валентиной и Антониной Шевченко. Вместе с девушками в лагере ММА украинка оттачивала навыки муай-тай или, как часто говорят, тайского бокса.

А перед тем Крупеня помогла "Украинским львицам" смять Литву. На глазах у знаменитого Дениса Беринчика Иванна, восстановившаяся после травмы, уверенно победила свою соперницу Беату Галдикайте.

Смотрите, как боксер выпал с ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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