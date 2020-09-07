Українська
$ 27,73
32,86
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Это было кроваво": Владимир Кличко рассказал о своих драках с Виталием

7 сентября, 20:09

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Владимира, во время одного из спаррингов с братом даже дошло до травмы

Легендарный украинский супертяж Владимир Кличко рассказал о том, как проходили его спарринг-драки с не менее знаменитым братом – "вечным" чемпионом мира по версии WBC, ныне мэром Киева Виталием Кличко. По словам младшего из братьев, все было по-настоящему.

Реклама

Читайте также: Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе моды

"Мы оба крайне амбициозны. Это то, что у нас в крови. Каждый из нас хочет показать другому, что он может делать что-то лучше. Но, с другой стороны, есть много уважения и любви друг к другу. Мы никогда не боксировали друг с другом на каких-либо турнирах. Но при этом спарринговали, и эти спарринги не были веселыми. Это было очень кроваво, эмоционально, и когда во время очередного спарринга дело дошло до травмы, мы решили, что нам лучше не делать этого", – цитирует Владимира Кличко SkySports со ссылкой на CNN

Владимир и Виталий Кличко

Владимир и Виталий Кличко / Фото: Братство Кличко

Читайте также: Боксер против мэра: братья Кличко снова объединились в Киеве и померились силами в армрестлинге

Реклама

Ранее "Спортивная Библия" определила, кто из братьев Кличко круче. Авторитетный портал назвал Виталия элитным супертяжем, а Владимира – переоцененным.

Владимир Кличко провел спарринг с Эвандером Холифилдом Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс братья Кличко Виталий Кличко Владимир Кличко спарринг спарринг-партнер
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видеоБокс
Битва украинца за два чемпионских пояса: онлайн боя Постол – Рамирес
Битва украинца за два чемпионских пояса: онлайн боя Постол – РамиресБокс
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церквиБокс
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе моды
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе модыБокс
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксерыБокс
"Я прикончу его": украинцу Деревянченко угрожают расправой накануне чемпионского бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять