"Это как санаторий": есть ли все-таки травма у Усика, рассказал его украинский промоутер

Слова британского промоутера Эдди Хирна о состоянии нашего боксера оказались не совсем правдой

Александр Усик / Фото: Getty Images

Реклама

Слова британского промоутера Эдди Хирна о травме украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) оказались не совсем правдой. Ранее мы сообщали, что бой Усика с Чисорой перенесен на май: выйти в ринг раньше украинскому боксеру не позволяет здоровье.

Читайте также: "Усик – ходячий террор! Не нужно давать ему освоиться": промоутер предостерег короля супертяжей

Информации своего коллеги прокомментировал украинский промоутер крымчанина Александр Красюк. Генеральный директор К2 обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с британцем Дереком Чисорой нет.

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.

Позже уже сам Усик в прямом эфире в Instagram подтвердил отсутствие травмы. А буквально в пятницу бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик показал, как готовится к своему второму поединку в королевском дивизионе. Александр отрабатывал комбинации перед зеркалом, а затем имитировал бой с тенью.

INSTAGRAM

Напомним, что 33-летний Усик являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.

Смотрите, как полиция остановила Усика в Киеве:

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама