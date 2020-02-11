"Это как санаторий": есть ли все-таки травма у Усика, рассказал его украинский промоутер

Слова британского промоутера Эдди Хирна о травме украинского супертяжа Александра Усика (17-0, 13 КО) оказались не совсем правдой. Ранее мы сообщали, что бой Усика с Чисорой перенесен на май: выйти в ринг раньше украинскому боксеру не позволяет здоровье.
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Информации своего коллеги прокомментировал украинский промоутер крымчанина Александр Красюк. Генеральный директор К2 обьяснил, что никакой новой травмы у Александра перед боем с британцем Дереком Чисорой нет.
"Это точно не новая травма. Это даже рецидивом назвать нельзя. Это просто как санаторий, реабилитационный процесс. Мы сейчас на том уровне, что не хочется рисковать", – заявил Красюк.
Позже уже сам Усик в прямом эфире в Instagram подтвердил отсутствие травмы. А буквально в пятницу бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик показал, как готовится к своему второму поединку в королевском дивизионе. Александр отрабатывал комбинации перед зеркалом, а затем имитировал бой с тенью.
Напомним, что 33-летний Усик являлся абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе, но затем отказался от титулов ради перехода в супертяжелый вес. На счету украинца 17 побед в 17 боях.
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