"Это лучше, чем втихую выращивать": украинский боксер-"вампир" призвал легализовать каннабис

Скандальный украинский боксер полусредней весовой категории Иван Редкач, проживающий в США, высказался за легализацию каннабиса в Украине. Отметим, что 27 июня в Киеве прошла акция с призывом предоставить тяжелобольным пациентам доступ к препаратам на основе медицинского каннабиса.

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Иван Редкач обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что легализовать препарат – лучше, чем ситуация, при которой его выращивают подпольно.

"Возле Офиса президента в Киеве устроили митинг под лозунгом "Наше право жить без боли" с требованием легализации медицинского каннабиса. В акции участвует около сотни человек. Легализовать каннабис – это лучше, чем втихую выращивать", – написал у себя в Instagram Редкач, которого процитировал XSport.

Правда, позже Иван Редкач публикацию в поддержку каннабиса со своей страницы в Instagram удалил.

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Иван Редкач / Фото: Getty Images

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Напомним, ранее Редкач потребовал изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика. Иван Редкач обратился к президенту K2 Ukraine Александру Красюку с просьбой разобраться с Сергеем Лапиным, который выступал на чемпионате России, представляя Симферополь, а сейчас находится в команде Усика.

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Также мы писали, что украинца Редкача выгнали из бокса за укус соперника. Ивану не простили проявление вампиризма в стиле Майка Тайсона, которое он позволил себе на ринге в США в проигранном поединке с Дэнни Гарсией.

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