Українська
$ 26,7
29,91
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Это лучше, чем втихую выращивать": украинский боксер-"вампир" призвал легализовать каннабис

27 июня, 22:38

Олег Люлька Олег Люлька

Скандальный Иван Редкач, проживающий в Калифорнии, поддержал акцию, состоявшуюся в Киеве

Скандальный украинский боксер полусредней весовой категории Иван Редкач, проживающий в США, высказался за легализацию каннабиса в Украине. Отметим, что 27 июня в Киеве прошла акция с призывом предоставить тяжелобольным пациентам доступ к препаратам на основе медицинского каннабиса.

Реклама

Читайте также: "Соседи пошли на митинги, чтобы нажиться, а утром продавали ворованное": украинский боксер Редкач – о ситуации в США

Иван Редкач обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что легализовать препарат – лучше, чем ситуация, при которой его выращивают подпольно.

"Возле Офиса президента в Киеве устроили митинг под лозунгом "Наше право жить без боли" с требованием легализации медицинского каннабиса. В акции участвует около сотни человек. Легализовать каннабис – это лучше, чем втихую выращивать", – написал у себя в Instagram Редкач, которого процитировал XSport.

Правда, позже Иван Редкач публикацию в поддержку каннабиса со своей страницы в Instagram удалил.

Реклама

Иван Редкач

Иван Редкач / Фото: Getty Images

Читайте также: "Сильней, чем все слова Усика и Ломаченко": украинский боксер Редкач опубликовал стих на фоне "Майдана"

Напомним, ранее Редкач потребовал изгнать из страны "тренера-сепаратиста" Усика. Иван Редкач обратился к президенту K2 Ukraine Александру Красюку с просьбой разобраться с Сергеем Лапиным, который выступал на чемпионате России, представляя Симферополь, а сейчас находится в команде Усика.

Реклама

Также мы писали, что украинца Редкача выгнали из бокса за укус соперника. Ивану не простили проявление вампиризма в стиле Майка Тайсона, которое он позволил себе на ринге в США в проигранном поединке с Дэнни Гарсией.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

боксер каннабис Иван Редкач

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по коже
Хладнокровный: Владимир Кличко в трусах и шапке показал фото, от которого мурашки по кожеБокс
Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душе
Боксеру Усику сделали лохматый сюрприз – спортсмену новый друг пришелся по душеБокс
"Из-за коронавируса запланированный бой сдвинулся": когда вернется в ринг небитый украинский боксерБокс
Названа причина неожиданной смерти жены Флойда Мейвезера, которую нашли в своей машине
Названа причина неожиданной смерти жены Флойда Мейвезера, которую нашли в своей машинеБокс
Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мира
Ломаченко круто опустили в новом рейтинге лучших боксеров мираБокс
А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд
А вы и не знали! Скромный чемпион побил рекорд "золотого" Флойда Мейвезера и ушел непобежденнымБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять