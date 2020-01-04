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"Это мой природный предел": Ломаченко сделал заявление о своем будущем в боксе

4 января, 12:44

Украинский боксер готов опуститься в полулегкий вес ради хорошего соперника

Ломаченко с поясом WBC

Ломаченко с поясом WBC / Фото: Reuters

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Чемпион мира в трех весовых категориях украинец Василий Ломаченко признался, что не собирается подниматься в весе и даже готов спуститься на дивизион ниже. Причина – возраст боксера. Ранее менеджер Ломаченко предупредил Джервонту Дэвиса: "Здесь только один король дивизиона".

"В будущем, если мой промоутер сможет устроить бой с бойцом из 59 кг, я спущусь туда. Ради топового соперника. В полусредний вес не собираюсь. Мне уже не 20 лет, мне 31. Легкий дивизион – это мой природный предел", – сказал Ломаченко.

Ранее украинец назвал Дэвиса по прозвищу "Танк" самым желанным соперником. "Когда человек, который боксирует на категорию выше, хочет драться с человеком, который дерется на категорию ниже, это не по-пацански, наверное. Сейчас он перешел в другую весовую категорию и все в равных условиях", – заявил Лома.

Как мы писали ранее, за Васю становится тревожно: названы котировки на бой Ломаченко – Лопес. Да, украинцу дают 72 процента на победу. Но шансы Лопеса оценивают выше, чем всех последних соперников Хайтека.

Василия Ломаченко признали лучшим боксером года по версии WBO:

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бокс Василий Ломаченко

Источники: Сегодня|Спорт , sport.ua

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