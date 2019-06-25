Это нужно видеть: Ломаченко оседлал крокодила и показал, в каких условиях тренируются в Таиланде
Боксер из Украины весело проводил время в Таиланде, совмещая тренировки и отдых
Чемпион мира по боксу в легком весе украинец Василий Ломаченко во время пребывания в Таиланде, где он тренируется и отдыхает, сфотографировался с крокодилом. Соответствующий пост был опубликован в Instagram украинского спортсмена. Кстати, накануне чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко.
"Возвращаюсь домой с крокодилом. Увидимся в следующий раз, Таиланд", – подписал фотографию Ломаченко.
Примечательно, что на свой предыдущий поединок против Энтони Кроллы Ломаченко вышел в плаще из крокодиловой кожи.
Ранее Василий Ломаченко показал один из тренажерных залов Таиланда. Украинец заснял на видео самодельные штанги из бетона, боксерскую грушу, сделанную из старых покрышек и ринг, находящийся в плачевном состоянии.
Зато сам Ломаченко занимался уже в чемпионских условиях. Украинец провел тренировку с бойцом смешанных единоборств Мехди Затутом и продемонстрировал скорость ударов ногами, чем удивил не только поклонников.
Как мы писали ранее, WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл. Команды боксеров заверили WBC, что успеют полюбовно договориться до среды, 26 июня, и именно столько времени Совет им выделил. Ожидается, что поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону встречи будут стоять пояса WBC, WBO и WBA в легком весе.
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