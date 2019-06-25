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Это нужно видеть: Ломаченко оседлал крокодила и показал, в каких условиях тренируются в Таиланде

25 июня, 12:52

Боксер из Украины весело проводил время в Таиланде, совмещая тренировки и отдых

Василий Ломаченко в Таиланде
Василий Ломаченко в Таиланде. Фото: Instagram

Чемпион мира по боксу в легком весе украинец Василий Ломаченко во время пребывания в Таиланде, где он тренируется и отдыхает, сфотографировался с крокодилом. Соответствующий пост был опубликован в Instagram украинского спортсмена. Кстати, накануне чемпион UFC вызвал на кулачный бой Василия Ломаченко.

"Возвращаюсь домой с крокодилом. Увидимся в следующий раз, Таиланд", – подписал фотографию Ломаченко.

Примечательно, что на свой предыдущий поединок против Энтони Кроллы Ломаченко вышел в плаще из крокодиловой кожи.

Ранее Василий Ломаченко показал один из тренажерных залов Таиланда. Украинец заснял на видео самодельные штанги из бетона, боксерскую грушу, сделанную из старых покрышек и ринг, находящийся в плачевном состоянии.


Ломаченко показал тренировочный зал в Таиланде Видео: Instagram

Зато сам Ломаченко занимался уже в чемпионских условиях. Украинец провел тренировку с бойцом смешанных единоборств Мехди Затутом и продемонстрировал скорость ударов ногами, чем удивил не только поклонников.


Ломаченко продемонстрировал скорость удара ногами Видео: Instagram

Как мы писали ранее, WBC перенес торги по бою Ломаченко – Кэмпбелл. Команды боксеров заверили WBC, что успеют полюбовно договориться до среды, 26 июня, и именно столько времени Совет им выделил. Ожидается, что поединок Ломаченко – Кэмпбелл состоится 31 августа на арене О2 в Лондоне. На кону встречи будут стоять пояса WBC, WBO и WBA в легком весе.

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Тег видео, бокс, Василий Ломаченко

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Источники:

Сегодня|Спорт , ua-football

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