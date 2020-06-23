"Это очень рискованный бой": с кем из супертяжей украинцу Усику лучше не встречаться

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который занимается и делами украинского супертяжа Александра Усика, ответил на заявления главы Top Rank Боба Арума, который предложил Усику провести бой с британцем Диллианом Уайтом, который является обязательным претендентом на титул WBC и бой с его владельцем Тайсоном Фьюри. Ранее промоутер наметил дату для чемпионского боя Усика с Энтони Джошуа.

"Я не хочу, чтобы Усик и Уайт проводили поединок. Это очень рискованный бой для обоих, потому что они оба хотят получить титульный бой. А если предложить им это, то они скажут: "Что? Почему мы должны боксировать?" Знаю, что Усик готов драться с любым соперником. Но его и Диллиана интересуют только поединки за чемпионский пояс. Они не должны боксировать друг с другом. Усик и Уайт являются обязательными претендентами по линиям WBO и WBC соответственно", – цитирует Хирна Boxing News 24.

Реклама

Читайте также: Мир, добро и загадочные инициалы: Усик теперь еще и пишет картины в своей уникальной манере

Александр Усик / Фото: Instagram

Напомним, что недавно Усик кардинально изменил свой имидж, подстригшись. Между тем 33-летний уроженец Симферополя готовится к поединку с британцем Дереком Чисорой.

Реклама

Также напомним, что Усик является обязательным претендентом на титул WBO и должен был встретиться с чемпионом по этой версии Энтони Джошуа после поединка с Чисорой. Однако британец договорился о двух боях с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри в 2021 году и команда Усика готова сорвать переговоры Джошуа и Фьюри.

Смотрите также, как Усик играется со своей собакой

Усику подарили щенка по прозвищу Рэй Видео: Instagram

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама