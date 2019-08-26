"Это первый и последний бой Ломаченко в Британии": промоутер Кэмпбелла разогрел поединок украинца

Эдди Хирн рассказал, какая судьба может ждать Люка Кэмпбелла после субботней схватки с Васей

Ломаченко и Кэмпбелл. Между ними - Хирн / Фото: Instagram

Промоутер британского легковеса Люка Кэмпбелла Эдди Хирн поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего подопечного против украинца Василия Ломаченко, который состоится в Лондоне на "О2 Арена" уже 31 августа. По словам Хирна, это будет первый и последний профи-бой украинского Хайтека в Британии. Что интересно, именно в Лондоне Кэмпбелл и Ломаченко – в разных весовых категориях – стали олимпийскими чемпионами-2012.

"Привезти Ломаченко в Британию – это большой шаг для нашего бокса, – заявил британский промоутер Эдди Хирн. – Мы говорим о лучшем боксере мира. Это как устроить бой Шугара Рэя Леонарда, как привезти всех этих боксеров, которые в свои эпохи были суперзвездами, лидерами рейтинга Р4Р (лучшие боксеры независимо от веса, – Авт.). Когда они приезжали в Британию, то это было великое событие. Сейчас точно также. У вас больше никогда не будет шанса увидеть бой Ломаченко в Британии".

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"Все думают, что Ломаченко непобедимый. Никто не дает шансов Люку, но я даю, и боксерские люди тоже дают. Все они говорят, что это будет самый большой тест в карьере Ломаченко. И я искренне в это верю, – продолжает Эдди Хирн. – Мы говорим о Кэмпбелле – лучшем боксере-любителе в истории Британии. Он следил за Ломаченко по всему миру на любительских турнирах. Сидел, смотрел и думал: "Возможно, в один день мы встретимся". Он знает его изнутри. Теперь осталось справится с Матрицей".

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Василий Ломаченко и его "брат". Видео – Instagram боксера

"Легко сказать, что он сделает то или то, но это еще нужно сделать. У него есть шанс стать автором одного из самых больших апсетов в истории боксерской Британии. Если он победит, то станет новой звездой рейтинга Р4Р", – заключил Эдди Хирн.

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Люк Кэмпбелл. Тренировка перед боем с Ломаченко Видео: Instagram

Как мы сообщали, Василий Ломаченко уже в Лондоне. "Мне нравятся здешние фанаты – они понимают бокс, уважают боксеров, – заявил украинский чемпион. - Со мной все в порядке. Свеж? Нет, наверное, после перелета нет, но самочувствие хорошее. Я готов на 100 процентов".

Также на днях, напомним, Василий Ломаченко рассказал, когда завершит карьеру и чем будет заниматься дальше. Из-за частых травм украинский боксер планирует соревноваться еще около трех лет – не более.

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