"Это располневшая Хайден Панеттьери?": Кличко заинтриговал кухонным фото с загадочной женщиной

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко озадачил своих поклонников свежим селфи в Instagram. 44-летний спортсмен выложил фото довольно низкого качества с женщиной на заднем плане, заставив фолловеров гадать: кто она? Пользователи социальных сетей обсуждают, не американская ли это актриса и мать его ребенка Хайден Панеттьери, с которой Владимир разошелся в августе 2018 года.

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"Теперь я, как никогда, могу сосредоточиться на том, кто я, чего я действительно хочу, что важно для меня и почему я преследую определенные цели", – написал у себя в Instagram Владимир Кличко, выложив свое селфи з поглощением еды. При этом в кадр попала блондинка у плиты, которая сфотографирована со спины

INSTAGRAM

Фолловеры буквально засыпали Владимира Кличко вопросами на тему женщины в кадре:

А кто это на заднем плане???

Ты специально сделал фото телефоном 2006 года, чтобы никто не смог рассмотреть, кто эта женщина?

Владимир, это твой шеф-повар у плиты?

Это Хайден Панеттьери? Поправилась малышка)))

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Отметим, что Владимир Кличко все эти вопросы оставил без комментариев, сохранив интригу живой.

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Ранее мы писали оскандале с бывшей невестой Кличко Хайден Панеттьери. В День влюбленных ее жестоко избил нынешний бойфренд Брайан Хикерсон.

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