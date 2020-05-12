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"Это располневшая Хайден Панеттьери?": Кличко заинтриговал кухонным фото с загадочной женщиной

12 мая, 22:40

Олег Люлька

Размытое селфи, сделанное знаменитым украинским боксером, озадачило его поклонников

Знаменитый украинский боксер Владимир Кличко озадачил своих поклонников свежим селфи в Instagram. 44-летний спортсмен выложил фото довольно низкого качества с женщиной на заднем плане, заставив фолловеров гадать: кто она? Пользователи социальных сетей обсуждают, не американская ли это актриса и мать его ребенка Хайден Панеттьери, с которой Владимир разошелся в августе 2018 года.

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"Теперь я, как никогда, могу сосредоточиться на том, кто я, чего я действительно хочу, что важно для меня и почему я преследую определенные цели", – написал у себя в Instagram Владимир Кличко, выложив свое селфи з поглощением еды. При этом в кадр попала блондинка у плиты, которая сфотографирована со спины

INSTAGRAM

Фолловеры буквально засыпали Владимира Кличко вопросами на тему женщины в кадре:

  • А кто это на заднем плане???
  • Ты специально сделал фото телефоном 2006 года, чтобы никто не смог рассмотреть, кто эта женщина?
  • Владимир, это твой шеф-повар у плиты?
  • Это Хайден Панеттьери? Поправилась малышка)))

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Отметим, что Владимир Кличко все эти вопросы оставил без комментариев, сохранив интригу живой.

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Ранее мы писали оскандале с бывшей невестой Кличко Хайден Панеттьери. В День влюбленных ее жестоко избил нынешний бойфренд Брайан Хикерсон.

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Смотрите, как Владимир Кличко едва не сгорел на яхте

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кухня бокс Владимир Кличко Хайден Панеттьери Карантин со звездой

Источник: Instagram

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