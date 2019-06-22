"Это смертельно": в России опасаются, что Николая Валуева может постигнуть судьба Жанны Фриске

Известный боксер рассказал, что врачам так и не удалось убрать опухоль у него из головы

Николай Валуев. Фото: Getty Images

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, что ежемесячно проходит терапию из-за опухали головного мозга. Российский супертяж, ставший политиком, признался, что его оперировали дважды в Германии, однако недуг все-таки остался. "Мне залезали в голову. Заболевание смертельное, его нужно было как можно быстрее локализовать. Оттягивать проблему - значит ухудшать ситуацию. Но не могу сказать, что ложился на операционный стол как герой. Делал это дважды, потому что в Германии лечение не закончили до конца. В итоге в России профессор, который делал операцию, тоже не смог до конца убрать опухоль, потому что там очень важные сосуды головного мозга. Он принял верное решение и не стал рисковать. Теперь мне приходится ежемесячно проходить терапию", - признался Валуев в интервью телеканалу ТВ Центр.

Российские СМИ уже пестрят заголовками о том, что 45-летнего гиганта Валуева ростом 213 см может постигнуть судьба Жанны Фриске, которой не стало четыре года назад из-за неоперабельной опухоли головного мозга. "Как у Жанны Фриске? У Валуева нашли опухоль мозга", – пишет, например, gazeta.ru.

Как мы писали ранее, после нокаута от украинского боксера Александра Гвоздика канадец Адонис Стивенсон оказался в коме. Но позже, к счастью, пошел на поправку. "Когда произнес имена детей, они сказали: "Папа, ты помнишь!" – жертва Гвоздика дал первое интервью после того жуткого нокаута. - Мне пришлось учиться ходить, учиться есть, учиться еще куче вещей. Это было самое сложное. Но я учился и довольно быстро. Сейчас я в форме, мне очень приятно вернуться".

Также сообщалось, что на Олимпиаде-2020 станет больше женского бокса и меньше – мужского. Количество комплектов медалей в женском боксе увеличили на две, а в мужском на столько же уменьшили.

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