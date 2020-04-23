"Это удобно": российский боксер, нокаутировавший украинца Гвоздика, нацелился на новое гражданство

Артур Бетербиев уже долгое время проживает в Канаде, а вскоре может стать ее полноправным гражданином

Чемпион мира по боксу в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF непобежденный россиянин Артур Бетербиев, в октябре нокаутировавший украинца Александра Гвоздика, признался в желании получить гражданство Канады. Отметим, что на протяжении долгого времени Бетербиев живет и тренируется в канадском городе Монреале, а законы Канады и России допускают двойное гражданство.

"У меня есть вид на жительство в Канаде. Все идет по ступенькам. Когда придет время получать гражданство, у меня будет возможность выбрать, получать его или нет. Но вид на жительство или гражданство – это удобно. Но я в любом случае душой и сердцем останусь россиянином. Моя жизнь прошла в России, я представлял Россию, много раз поднимался флаг страны", – приводит слова Бетербиева ТАСС

Артур Бетербиев / Фото: Getty Images

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Ранее Гвоздик заявил, что возьмет реванш у россиянина Бетербиева. "Я зол, я голоден, из зала не вылезаю. Хочу в ринг, но пока не пускают. Однако, ситуация такая не только у меня, а у всех сейчас, поэтому подождем", – говорит украинский боксер.

Смотрите, как боксер выпал с ринга еще до боя

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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