Это вам не Тайсон: у боксера, укусившего соперника во время, отобрали лицензию

Али сильно расстроился из-за первого поражения на профессиональном ринге

Фото: AFP

Это вам не Тайсон: у боксера, укусившего соперника во время, отобрали лицензию //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/b0f/016/5c4b0f016807d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/b0f/016/5c4b0f016807d.png 2019-04-01T17:56:58+03:00 Бокс Али сильно расстроился из-за первого поражения на профессиональном ринге

Британский боксерский совет отозвал лицензию у представителя тяжелого веса Кэша Али, сообщает Sky Sports. В поединке со своим соотечественником Дэвидом Прайсом он укусил соперника. Бой был остановлен в пятом раунде. Али пропустил удар, после чего оба боксера оказались на настиле ринга. Британец укусил соперника за живот и был дисквалифицирован.

Для 27-летнего Али это первое поражение в карьере. Ранее он одержал 15 побед. Слушание по его делу состоится 13 апреля.

Напомним, что в прошлом году врачи наложили Дэвиду Прайсу более 40 швовпосле нокаута от россиянина Александра Поветкина.

Тот поединок прошел 31 марта в Кардиффе. Поветкин выиграл бой в пятом раунде и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Видео брутального нокаута в бою Поветкин – Прайс

Ранее мы писали, что в субботу украинский боксер Александр Гвоздик победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Француз африканского происхождения отказался от борьбы, сославшись на травму ноги. Это была первая защита титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в исполнении украинца.

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