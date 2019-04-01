Это вам не Тайсон: у боксера, укусившего соперника во время, отобрали лицензию
Али сильно расстроился из-за первого поражения на профессиональном ринге
Британский боксерский совет отозвал лицензию у представителя тяжелого веса Кэша Али, сообщает Sky Sports. В поединке со своим соотечественником Дэвидом Прайсом он укусил соперника. Бой был остановлен в пятом раунде. Али пропустил удар, после чего оба боксера оказались на настиле ринга. Британец укусил соперника за живот и был дисквалифицирован.
Для 27-летнего Али это первое поражение в карьере. Ранее он одержал 15 побед. Слушание по его делу состоится 13 апреля.
Напомним, что в прошлом году врачи наложили Дэвиду Прайсу более 40 швовпосле нокаута от россиянина Александра Поветкина.
Тот поединок прошел 31 марта в Кардиффе. Поветкин выиграл бой в пятом раунде и защитил титулы WBO International и WBA Inter-Continental. Видео брутального нокаута в бою Поветкин – Прайс
Ранее мы писали, что в субботу украинский боксер Александр Гвоздик победил Дуду Нгумбу техническим нокаутом в пятом раунде. Француз африканского происхождения отказался от борьбы, сославшись на травму ноги. Это была первая защита титула чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в исполнении украинца.
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