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Это вариант: Владимир Кличко поставил точку в слухах о возвращении на ринг

30 июня, 20:03

Украинский боксер подчеркнул, что верен своему решению покинуть большой спорт

Владимир Кличко
Владимир Кличко. Фото: AFP

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко не собирается возобновлять боксерскую карьеру. Об этом 43-летний украинец заявил в интервью The Sun, отметив, что пересмотрел некоторые взгляды на жизнь и теперь вполне себе спокойно живет с поражением в последнем поединке. Напомним, что Владимир Кличко едва не погиб во время пожара на яхте.

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"Я остаюсь верен своему решению перестать боксировать и переключиться на другую карьеру. Я никогда не выигрывал так много, как с поражением. У меня за плечами множество побед, но после боя (с Энтони Джошуа) на "Уэмбли" я осознал самое важное. Я привык думать, что поражение для меня – не вариант. Сегодня же я знаю, что страстное поражение – это таки вариант", – заявил Кличко.

Недавно мы писали, что бывший тренер Владимира Кличко сообщил, что украинец не вернется на ринг. Джонатон Бэнкс рассказал, что много общался с Кличко до его ухода из спорта и уверен, что украинец не передумает.

Напомним, что весной 2017 года Владимир Кличко проиграл Энтони Джошуа нокаутом в одиннадцатом раунде. После этого украинец долго размышлял о реванше, но в итоге завершил карьеру. Украинский чемпион на профессиональном ринге одержал победы, при этом 53 – нокаутом. Также в его послужном списке пять поражений (4 – досрочных). Кличко владел чемпионскими поясами по версиям WBO, IBF, WBA, IBO и журнала The Ring. 

В последнее время гуляет много слухов о возвращении Владимира на ринг. Сам боксер как-то признался, что мечтает побить рекорд легендарного американца Джорджа Формана, завоевавшего чемпионский пояс в супертяжелом весе в 45-летнем возрасте. Также в СМИ появилась информация, что стриминговая платформа предлагает украинцу почти 100 миллионов евро за три боя.


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Тег бокс, Владимир Кличко

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Источники:

Сегодня|Спорт , vringe.com

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