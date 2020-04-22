"Это время может быть на руку боксерам": промоутер Усика назвал дату боя с Чисорой

Промоутер украинского супертяжа Александра Усика Александр Красюк в интервью на Youtube-канале SecondsOut рассказал о планах своего подопечного в супертяжелом дивизионе. Кстати, Александр Красюк рассказал о наполеоновских планах своего подопечного и вспомнил о Виталии Кличко.
"Бой Усика с Чисорой должен пройти где-то в средине или конце июля. Это время может быть на руку как боксерам, так и нам для продвижения этого большого события" – сказал Красюк.
Бой Усик – Чисора должен был состояться 23 мая в Лондоне, но был перенесен из-за коронавируса. Ранее Красюк говорил, что поединок может пройти в Саудовской Аравии, если карантин там завершится быстрее.
Ранее Усик показал на своем теле Украину с Крымом.
Также мы рассказывали, что Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины. Боксеры поздравили православных с праздником в компании актера, которому запрещен въезд в нашу страну.
Смотрите, как Александр Усик тренируется с монетами:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк