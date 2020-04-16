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"Это всего лишь бокс, чувак", – Фьюри ответил Уайлдеру, который не считает его чемпионом

16 апреля, 13:34

Вадим Авдасев

Бывшие соперники, боксеры-тяжеловесы, обменялись сообщениями в соцсетях

Несмотря на то, что мир спорта замер на карантине из-за эпидемии коронавируса, спортсмены продолжают тренироваться и находить себе новые занятия. Многие сообщают о себе в соцсетях, а некоторые еще и публично обмениваются сообщениями. Как, например, боксеры-соперники Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Напомним, 22 февраля Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс.

Это был второй поединок британца и американца, а в первом судьи зафиксировали ничью. Теперь тяжеловесы собираются провести третье "свидание": названа новая дата третьего боя между Фьюри и Уайлдером. Пока что они стараются уколоть друг друга в словесной перепалке в интернете. Сначала Деонтей зацепил "Цыганского короля", сославшись в комментарии Sky Sports на травму в том "файте":

"Я не считаю Фьюри чемпионом. Я не могу дать ем этот статус, потому что впереди еще один бой. Что касается моего поражения, то все, кто меня знает, понимают, что в тот день я не был Деонтеем Уайлдером. Я был как зомби. Я до сих пор переживаю это событие и не могу в него поверить. Со мной было что-то не так. Я хочу третьего боя. Во мне еще остался огонь, будет финальная битва".

На что Фьюри посоветовал "янки" проще относиться к случившемуся:

"Давай чувак, продолжай опускать себя ниже, это грустно. Ты прекрасно знаешь, что на ринге я разгромил именно тебя. Это правда. Просто признай это и иди дальше. Это все лишь бой, который либо ты выиграешь, либо проиграешь. Это всего лишь бокс, чувак".

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Читайте, как Фьюри лизал шею Уайлдера.

Смотрите, как Фьюри и Уайлдер вели себя на пресс-конференции

Пресс-конференция Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри Видео: Reuters

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бокс Тайсон Фьюри Деонтей Уайлдер

Источник: isport.ua

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