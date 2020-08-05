Українська
$ 27,82
32,72
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Этот "Алмаз" Вася уже избивал: Ломаченко нашли нового соперника вместо жадного Лопеса

5 августа, 15:29

Олег Люлька Олег Люлька

Если Лопес из-за денег таки откажется драться с Ломаченко, оппонентом украинца станет боец из Пуэрто-Рико

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко может провести поединок с пуэрториканцем Феликсом Вердехо по прозвищу "Алмаз", если сорвется запланированный бой украинца с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. Об этом сообщает портал Yahoo! Sports, ссылаясь на слова главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

Реклама

Читайте также: Соперника Ломаченко "кинули" на деньги: Лопесу готовят нового соперника вместо украинца

"Арум сказал, что если Лопес не согласится с предложенными условиями, то они попытаются свести Ломаченко с Феликсом Вердехо", – пишет Yahoo! Sports

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября. Однако поединок – на грани срыва. Ранее мы писали, что Лопесу предложили за бой с украинцем 1,25 млн долларов. Гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов. Но если Василий согласился на эту сумму, то Теофимо – нет.

Отметим, что Феликсу Вердехо, который может заменить Теофимо Лопеса в роли соперника Василия Ломаченко, 27 лет. На профессиональном ринге он выиграл 27 боев (17 из них – нокаутом), и один проиграл – в 2018-м его нокаутировал мексиканец Антонио Лозада Торрес. Вот как это было:

Реклама

Интересно, что Василий Ломаченко уже встречался на ринге с Феликсом Вердехо. В 1/4 финала победных для себя Олимпийских игр-2012 в Лондоне украинец одолел пуэрториканца по очкам со счетом 14:9.

Хайлайты боя Ломаченко – Вердехо в 2012-м

Ранее мы писали, что Ломаченко нашел себе необычного спарринг-партнера на вечере бокса у Усика. 30-летний Митрофанов выступает в среднем весе (до 72,6 кг), однако, похоже, это не смущает Василия.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Василий Ломаченко Теофимо Лопес Феликс Вердехо

Источники: Сегодня|Спорт , ua.tribuna.com

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кличко показал, как живет настоящим и ловит закаты солнца на яхте
Кличко показал, как живет настоящим и ловит закаты солнца на яхтеБокс
Ломаченко патриотично решил не ехать в США, а открыл сбор в своей гостинице
Ломаченко патриотично решил не ехать в США, а открыл сбор в своей гостиницеБокс
Назван самый прибыльный бой в истории бокса: Мейвезер отдыхает
Назван самый прибыльный бой в истории бокса: Мейвезер отдыхаетБокс
"Босс" Усик на вертолете прилетел на боксерское шоу под Киевом: онлайн-трансляция боевБокс
Промоутер приоткрыл завесу тайны, почему затягивается бой Усика с Чисорой
Промоутер приоткрыл завесу тайны, почему затягивается бой Усика с ЧисоройБокс
Вопрос в деньгах: бой Ломаченко – Лопес снова на грани срыва
Вопрос в деньгах: бой Ломаченко – Лопес снова на грани срываБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять