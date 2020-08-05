Этот "Алмаз" Вася уже избивал: Ломаченко нашли нового соперника вместо жадного Лопеса

Если Лопес из-за денег таки откажется драться с Ломаченко, оппонентом украинца станет боец из Пуэрто-Рико

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO в легком весе Василий Ломаченко может провести поединок с пуэрториканцем Феликсом Вердехо по прозвищу "Алмаз", если сорвется запланированный бой украинца с чемпионом мира по версии IBF Теофимо Лопесом. Об этом сообщает портал Yahoo! Sports, ссылаясь на слова главы промоутерской компании Top Rank Боба Арума.

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"Арум сказал, что если Лопес не согласится с предложенными условиями, то они попытаются свести Ломаченко с Феликсом Вердехо", – пишет Yahoo! Sports

Бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября. Однако поединок – на грани срыва. Ранее мы писали, что Лопесу предложили за бой с украинцем 1,25 млн долларов. Гонорар Ломаченко составит 3,25 млн долларов. Но если Василий согласился на эту сумму, то Теофимо – нет.

Отметим, что Феликсу Вердехо, который может заменить Теофимо Лопеса в роли соперника Василия Ломаченко, 27 лет. На профессиональном ринге он выиграл 27 боев (17 из них – нокаутом), и один проиграл – в 2018-м его нокаутировал мексиканец Антонио Лозада Торрес. Вот как это было:

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Интересно, что Василий Ломаченко уже встречался на ринге с Феликсом Вердехо. В 1/4 финала победных для себя Олимпийских игр-2012 в Лондоне украинец одолел пуэрториканца по очкам со счетом 14:9.

Хайлайты боя Ломаченко – Вердехо в 2012-м

Ранее мы писали, что Ломаченко нашел себе необычного спарринг-партнера на вечере бокса у Усика. 30-летний Митрофанов выступает в среднем весе (до 72,6 кг), однако, похоже, это не смущает Василия.

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