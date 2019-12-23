Этот малый может "навалять" и Головкину: крутое видео тренировки 10-летнего сына Деревянченко

Сергей Деревянченко с сыном Матвеем / Фото: Facebook

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Сын известного украинского боксера Сергея Деревянченко Матвей имеет все шансы превзойти своего отца. Уже в 10 лет паренек вовсю работает в зале под руководством именитого родителя, избивая грушу и лапы. Ранее мы писали, что после нокдауна от Головкина украинский Техник собирался воевать, а теперь Деревянченко ждет мегабой с Канело.

Сергей Деревянченко тренирует сына Матвея Видео: Instagram

"С Днем Рождения, Матвей! В 10 лет все только начинается. Ты крутой, люблю тебя!", – подписал видео с тренировки Сергей.

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До этого Деревянченко-старший рассказывал, что сын Матвей, в отличие от него, увлекся американской борьбой. Сергей и сам бывал на его тренировках, учил приемы, чтобы расширить свой арсенал. Но сейчас, видимо, мальчик решил по стопам отца, который поразил всех в бою с Геннадием Головкиным 7 октября. Несмотря на спорный проигрыш, Деревянченко покорил публику в Нью-Йорке.

Мы уже сообщали, что в конце 2020 года Деревянченко получит большой бой и громкого соперника.

"Моя команда хочет договориться в 2020 году о поединке с Альваресом. Если это произойдет, то, наверное, в сентябре. Канело будет отдыхать, а я проведу какой-то бой. Если будет понимание, что мы можем встретиться, то я вернусь в ринг где-то в мае и буду ждать, пока они договорятся о бое с Альваресом. Если нет, то, не знаю, может с Чарло будут переговоры вести. Чарло – это хороший соперник, сильный", – говорит о своих планах Деревянченко.

Смотрите также тренировку Сергея Деревянченко

Тренировка Деревянченко Видео: Instagram

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