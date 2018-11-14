Эвандер Холифилд: "Усик – лучший боксер своего времени"

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд высоко оценил уровень украинского боксера Александра Усика. Также он сравнил себя с украинцем.

"Не говорю, что я был сильнее Усика, но в весе около 180 фунтов никто не мог делать то же самое, что я, – цитирует американца Boxingscene. – Я делал это в каждом поединке и не убегал и не прятался. Я старался выиграть каждый раунд. Если один раунд был тяжелым, то следующий – еще тяжелее. Я чувствовал, что буду сильнее и буду наносить больше ударов. В первом тяжелом весе я был очень сильным, агрессивным и был физически готов биться 15 раундов. Но при этом у меня был настрой разбить соперника. Мы говорим о разных эрах. Сейчас его эра. Усик – лучший боксер своего времени. Не буду относиться к нему с неуважением и говорить, что я с ним сделал бы то или это. Давайте честно скажем, что этого никогда не будет".

Ранее Усик в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал британца Тони Белью.

Напомним, что Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.