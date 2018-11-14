Эвандер Холифилд: "Усик – лучший боксер своего времени"

Сегодня, 18:37

Легендарный боксер прокомментировал победу украинца над Тони Беллью

Александр Усик уверенно победил Тони Беллью. Фото Getty
Александр Усик уверенно победил Тони Беллью. Фото Getty

Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд высоко оценил уровень украинского боксера Александра Усика. Также он сравнил себя с украинцем.

"Не говорю, что я был сильнее Усика, но в весе около 180 фунтов никто не мог делать то же самое, что я, – цитирует американца Boxingscene. – Я делал это в каждом поединке и не убегал и не прятался. Я старался выиграть каждый раунд. Если один раунд был тяжелым, то следующий – еще тяжелее. Я чувствовал, что буду сильнее и буду наносить больше ударов. В первом тяжелом весе я был очень сильным, агрессивным и был физически готов биться 15 раундов. Но при этом у меня был настрой разбить соперника. Мы говорим о разных эрах. Сейчас его эра. Усик – лучший боксер своего времени. Не буду относиться к нему с неуважением и говорить, что я с ним сделал бы то или это. Давайте честно скажем, что этого никогда не будет".

Ранее Усик в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе нокаутировал британца Тони Белью.

Напомним, что Александр Усик сохранил чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, WBC, IBF. Бой складывался не просто для украинца. Беллью здорово смотрелся в ринге и очень часто попадал. Не удивительно, что после семи раундов двое судей отдавали преимущество британцу. У третьего в записках была ничья. Но развязка произошла в восьмом раунде. Усик мощным левым боковым нокаутировал Беллью.

Ранее экс-чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис назвал победу Усика впечатляющей.
бокс, Эвандер Холифилд, Александр Усик

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Источники:

СЭ, BoxingScene

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