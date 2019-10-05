Фанаты Деревянченко опасаются судейского "грабежа" в поединке с Головкиным

Подписчики украинца советуют ему шокировать казахстанца, перебив его в первых же раундах боя

Перед боем Головкин – Деревянченко, который пройдет в Нью-Йорке в субботу (в Европе это будет ранее утро), Instagram украинца Сергея Деревянченко завалили огненные напутствия его подписчиков. Однако среди них нашлось место и опасениям за справедливость судейской работы в предстоящем поединке.

Головкин Деревянченко онлайн трансляция боя

"Серж, с Богом!" – написал Сергею Деревянченко знаменитый украинский боксер Александр Усик.

Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко в Нью-Йорке / Фото: Instagram

Другие подписчики украинского Технаря насыпали ему своих пожеланий:

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Серега, шокируй мир и нокаутируй этого парня!

Твое время пришло!

Вся Украина с тобой!!! Ты пахарь и мужчина!

Вот это заруба будет! Удачи, чемпион!

Poltava city топит за тебя, Серега. Выходи и гаси!

Серега, только победа!!! Не дай ему работать первым номером, нужно его перебить в первых раундах. Невозможное возможно – ты сможешь!

Такой шанс выпадает единицам

Покажи старику, где раки зимуют!

Сергей Деревянченко / Фото: Instagram

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При этом, правда, один из подписчиков Сергея Деревянченко поделился опасениями: "Сергей, я так как этого боя. У вас есть все шансы и умения. Главное, чтобы судейство было честным. Мы уже видели неоднократно "грабежи", причем наглые. Смотрю мнения экспертов: 90 процентов отдают Головкину победу либо по очкам, либо досрочно. Думаю, они ошибаются, докажите это, Сергей!".

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Головкин – Деревянченко / Фото: Instagram

Как мы писали ранее, аналитики называют Головкина большим фаворитом боя с Деревянченко. Согласно котировкам букмекеров, вероятность победы боксера из Казахстана составляет 74 процента.

Отметим, что гонорар Деревянченко в поединке с Головкиным будет рекордным для украинских боксеров, не считая братьев Кличко. Сергей получит почти в два раза больше, чем Ломаченко за последний поединок с Кэмпбеллом.

Все подробности в спецтеме Все о бое Деревянченко

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