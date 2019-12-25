Фартовый для Шевы мальчик подарил Нурмагомедову мяч с тремя супер-автографами

Нурмагомедов и 11-летний Али / Фото: Instagram

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Победитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов провел встречу со своими болельщиками в Алма-Ате. Мероприятие посетил и 11-летний Али Турганбеков, который появился на свет без ног. Невзирая на патологию, мальчик находит в себе силы заниматься спортом. Так, он показал Нурмагомедову, как умеет отжиматься.

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После завершения встречи Турганбеков выложил на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал, что подарил Нурмагомедову мяч с автографами звезд мирового футбола – Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

"Я подарил Хабибу очень ценный для меня подарок – оригинальный мяч с автографами Неймара, Кавани, Мбаппе, Тьяго Силвы. Но еще более ценными я считаю человеческие качества, внимание, отзывчивость, доброту души и простоту таких уважаемых и великих чемпионов, как Хабиб Нурмагомедов. Он уделил мне много времени и внимания, я очень это ценю и очень его уважаю и люблю. Желаю ему много много побед и довольство всевышнего", – написал Али Турганбеков

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Отметим, что Али Турганбеков является фартовым болельщиком для сборной Украины. Перед началом отборочного турнира Евро-2020 в марте он посетил тренировку команды Андрея Шевченко, поиграв немного с самим Шевой и Александром Зинченко, после чего "сине-желтые" успешно прошли квалификацию, досрочно пробившись в финальную часть чемпионата Европы из группы с португальцами и сербами.

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