Федор Емельяненко в первом раунде вырубил американского толстяка по прозвищу "Ярость"

"Последний Император" в рамках своего "прощального турне" провел последний поединок в Японии

Федор Емельяненко / Фото: Twitter

В Японии завершился турнир смешанных единоборств Bellator 237. В главном поединке встречались "Последний Император" Федор Емельяненко и "Ярость" американец Куинтон Джексон. Легендарный российский боец MMA проводит "прощальное турне" из трех поединков, это был первый из них. В любом случае, для 43-летнего спортсмена этот бой стал последним в Японии, где он одержал большую часть своих побед. Мы проводили онлайн боя Емельяненко – Джексон.

Все завершилось уже в первом раунде. Федор работал в традиционной для себя стойке с опущенными руками, он наносил точные джебы, а затем и серии ударов в голову сопернику. Джексон был пассивен и вообще не пытается достать соперника.

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В середине раунда, казалось, не слишком мощный удар Емельяненко в область левого глаза соперника отправил "Ярость" на настил. Джексон упал лицом вниз, Емельяненко даже не бросился добивать оппонента, а рефери принял решение остановить бой.

Итог – победа Федора Емельяненко нокаутом, хотя и не слишком яркая, учитывая уровень оппозиции. В следующем году "Последний Император" по контракту должен провести еще два поединка и завершить карьеру.

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