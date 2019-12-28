Федор против "Ярости": онлайн боя Емельяненко – Джексон

Все, что нужно знать о последнем большом поединке 2019 года

Рано утром в воскресенье по киевскому времени в Японии состоится большой вечер боев в смешанных единоборствах. В главном поединке в пригороде Токио на арене, вмещающей 35 тысяч зрителей, сойдутся легендарный российский боец MMA Федор Емельяненко и экс-чемпион UFC американец Куинтон Джексон. Мы проведем онлайн-трансляцию боя с описанием и оценками каждого раунда, видео повторами и яркими фото из Сайтамы.

Федор Емельяненко – Куинтон Джексон онлайн

ВЗВЕШИВАНИЕ БОЙЦОВ. Бойцам тяжелой весовой категории нужно уложиться в лимит от 93 до 120,2 кг. В Токио Федор Емельяненко показал на весах 109 кг, а Куинтон Джексон с трудом влез в категорию – 120,2 кг! Американец стал самым тяжелым соперником Федора с 2008 года.

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43-летний Федор Емельяненко – ветеран смешанных единоборств, он профессионально дерется в MMA уже почти 20 лет. На его счету 44 поединка: 38 побед и 6 поражений, прозвище бойца – "Последний Император", рост – 183 сантиметра.

41-летний Куинтон Джексон в MMA тоже далеко не новичок – он дерется еще дольше, с 1999 года. За это время американец провел 51 поединок: 38 побед и 13 поражений, был чемпионом UFC, его прозвище – "Ярость", рост – 185 сантиметров.

Многие болельщики ММА говорят, что Федор уже не тот грозный боец, которым был ранее. Но посмотрите, какой бой он провел год назад, в возрасте 42 лет. Тогда он победил Чейла Соннена в ярком поединке:

Бой Емельяненко – Джексон: прогноз. Аналитики считают российского бойца небольшим фаворитом этого противостояния. Коэффициент на победу Емельяненко составляет 1.72 тогда как котировка на успех Куинтона равна 2.10. Таким образом, математическая вероятность исхода боя, исходя из котировок букмекеров, такая: победа Емельяненко 55 процентов, победа Джексона 45 процентов.

Бой Емельяненко – Джексон: время начала. Шоу пройдет днем 29 декабря в Японии. В Европе будет ранее утро воскресенья, 29 декабря. Ожидается, что Емельяненко и Джексон выйдут на ринг около 07:00 по киевскому времени.

Бой Емельяненко – Джексон: расписание трансляций. Трансляция на канале Матч ТВ начнется в 05:00 по киевскому времени и продлится до 08:00. Эфир на канале Матч Боец стартует в 07:00 и завершается в 08:00. На канале Матч Планета бой Емельяненко и шоу Bellator 237 можно смотреть онлайн с 05:00 до 08:00. Повтор – на Матч Боец в 11:55 и 19:00, на Матч ТВ в 18:35, на Матч Планета в 12:25 воскресенья.

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