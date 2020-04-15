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Финал WBSS Бриедис – Дортикос перенесли во второй раз, хотя на днях утверждали, что в Риге безопасно

15 апреля, 23:25

Елена Павлова

По мере развития ситуации будет предоставляться дополнительная информация по бою

Организаторы Всемирной боксерской суперсерии сообщили, что финальный бой WBSS в крузервейте между латвийцем Майрисом Бриедисом (26-1, 19 КО) и кубинским бойцом Юниером Дортикосом (24–1, 22 КО) отменен. По первоначальному плану бой должен был пройти в Риге 21 марта, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 16 мая. А теперь его сместили и во второй раз, но только на этот раз без конкретной даты.

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Хотя буквально на днях организаторы боя Бриедис – Дортикос заявлили, что поединок состоится вовремя. "Мы постоянно находимся в контакте с представителями правительства и медицинскими властями Латвии. Дата боя не будет изменена пандемией коронавируса. Мы, конечно, будем следить за ситуацией, но в Латвии всего несколько случаев госпитализации с коронавирусом", – сказал тогда немецкий промоутер Калле Зауэрланд и сглазил поединок.

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Юниер Дортикос и Майрис Бриедис

Юниер Дортикос и Майрис Бриедис / Фото: Twitter

"Нашим приоритетом является защита здоровья и безопасности боксеров, болельщиков, судей и всей команды проекта WBSS. По мере развития ситуации будет предоставляться дополнительная информация", – сообщили сегодня организаторы на официальном сайте.

Летом 2019 года Бриедис завоевал титул WBO, нокаутировав Гловацки в третьем раунде. Но позже жертву Усика лишили чемпионского пояса за "грязный" бокс.

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бой отмена коронавирус Майрис Бриедис Всемирная боксерская суперсерия Юниер Дортикос

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