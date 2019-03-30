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Флойд Мейвезер готов вернуться ради боя с Мэнни Пакьяо

Сегодня, 12:20

Два легендарных боксера уже встречались четыре года назад и тогда победил Мейвезер

В 2015 году Флойд победил Мэнни по очкам
В 2015 году Флойд победил Мэнни по очкам. Фото: AFP
Флойд Мейвезер готов вернуться ради боя с Мэнни Пакьяо //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f42/d29/5c9f42d293d8c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f42/d29/5c9f42d293d8c.jpg Бокс Два легендарных боксера уже встречались четыре года назад и тогда победил Мейвезер

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший готов дать реванш Мэнни Пакьяо и Эдриену Бронеру. Об этом сообщил отец спортсмена. 

"Если Эдриен Бронер захочет провести этот поединок, он его получит. Не сомневаюсь в победе Флойда как над Бронером, так и над Пакьяо", - сказал Флойд Мейвезер-старший в интервью Helen Yee Sports. 

Ранее сообщалось, что Мейвезер-младший может вернуться на ринг ради поединка с Мэнни Пакьяо. Напомним, первый и последний на данный момент поединок между Мейвезером и Пакьяо прошел в мае 2015-го. Победу единогласным решением судей одержал Флойд. Позднее Мэнни сетовал, что дрался с травмой плеча. 

С того времени Мейвезер провел два боя. Победил техническим нокаутом бойца MMA Конора Макрегора и нокаутировал Теншина Нацукаву в выставочном поединке. Пакьяо с момента боя с Мейвезером победил Тимоти Брэдли, Джесси Варгаса, уступил Джеффу Хорну, а затем одолел Лукаса Маттиссе и Эдриена Бронера. Мэнни является действующим чемпионом WBA в полусреднем весе.

Напомним, что уже сегодня ночью украинский боксер Александр Гвоздик проведет первую защиту титула WBC: когда бой, с кем придется драться украинцу и что думают букмекеры.

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Тег бокс, Мэнни Пакьяо, Флойд Мейвезер

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Championat.ru

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