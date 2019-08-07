Флойд Мейвезер / Фото: Instagram

Флойд Мейвезер намекнул на свое возвращение https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/a9a/2ea/5d4a9a2ea748b.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/a9a/2ea/5d4a9a2ea748b.jpg 2019-08-07T12:32:00+03:00 Бокс Экс-чемпион мира что-то затевает

Легендарный боксер Флойд Мейвезер-младший поделился в соцсетях видео своей тренировки. Как можно увидеть, Флойд демонстрирует прекрасную форму и рефлексы, работая на груше-растяжке. Таким образом, американский боксер подогревает интерес к слухам о возможном реванше с чемпионом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.

6 Сер 2019 р. о 5:44 PDT INSTAGRAM (@floydmayweather)

В сентябре 2015 года Мейвезер заявил о том, что вешает перчатки на гвоздь. И это было его второе подобное заявление в карьере. Но затем он решил вновь вернуться, чтобы в августе 2017 года провести денежный бой против Конора МакГрегора. На счету американца 50 выигранных боев (27 - нокаутом).

Ранее мы писали, что Энди Руис отказался драться с Джошуа в Британии. Чемпион мира в супертяжелом весе готов провести реванш в США.

Энди Руис стал самым тяжелым чемпионом за 10 лет. 29-летний американец перед боем перевесил Джошуа на 9 кг. Вес Энди составил 121,5 кг и оказался рекордным для чемпионов с тех пор, как Николай Валуев в 2008 году с весом 144,4 кг победил однофамильца Энди Руиса – Джона Руиса.

Смотрите видео тренировки Усика:

Александр Усик. Тренировка. Instagram боксера

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