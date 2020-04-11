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Флойд Мейвезер сразится на ринге с легендарным Брюсом Ли

11 апреля, 10:19

Максим Перепелица

Американский боксер будет работать с компанией виртуальных развлечений

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвейзер примет участие в разработке компьютерной игры. Идея проекта состоит в том, чтобы предложить виртуальные бои между боксерами и даже бойцами из других дисциплин разных времен. Проект планирует серию "беспрецедентных виртуальных боксерских матчей", в которых, к примеру, Мухаммед Али сразится против Майка Тайсона. В случае непобедимого Мейвейзера, то для него в соперники предполагаются Шугар Рэй Леонард и легенда боевых искусств Брюс Ли.

Как отмечается, Мейвейзер будет работать с компанией виртуальных развлечений, чтобы разработать всеобъемлющее цифровое изображение, основанное на фотографиях, фильмах и математических изображениях его личности. Качества каждого бойца будут основаны на детальном изучении его скорости удара, реакции, боевой стратегии и выносливости.

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Ранее мы рассказывали, что дочь Флойда Мейвезера Иянна напала с ножом на другую девушку. Сейчас дочь знаменитого боксера находится в тюрьме, а ее жертва – в больнице.

Смотрите, какой "Роллс Ройс" прикупил себе Мейвезер:

Флойд Мейвезер купил себе "Роллс Ройс" Видео: Instagram

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бокс Флойд Мейвезер брюс ли

Источник: El Mundo Deportivo

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