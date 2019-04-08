Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,77
30,07
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости бокса

Фото внебрачной дочки Макгрегора: они реально похожи

Сегодня, 13:26

Британка Терри Маррей показала, как выглядит малышка, которую ирландский боец не признает

Фото: Twitter
Фото внебрачной дочки Макгрегора: они реально похожи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1d/d31/5cab1dd31efe8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1d/d31/5cab1dd31efe8.png Бокс Британка Терри Маррей показала, как выглядит малышка, которую ирландский боец не признает

Британка Терри Маррей опубликовала новые фото своей годовалой дочери, отцом которой, по утверждению девушки, является бывший боец UFC ирландец Конор Макгрегор. Малышка и вправду очень похожа на Конора.

26-летняя Маррей заявила о том, что в 2017 году провела с Конором ночь в одном из клубов Ливерпуля, а после тусовки молодые люди переместились в гостиницу, где, якобы, и состоялось зачатие. А через девять месяцев она родила дочь Клоду. Сейчас Терри призвала Макгрегора пройти ДНК-тест и выделить денег на содержание ребенка.

Тогда как сам 30-летний боец утверждает, что знаком с Маррей, но спал с ней не он, а один из его друзей. Ирландец даже сообщил, что готов пройти нужные тесты, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, ранее Конор Макгрегор провел необычный "бой" в боксерском ринге - соперником был его сын, двухлетний Конор Макгрегор-младший. Малыш резво схлестнулся со своим знаменитым отцом и нанес по нему довольно мощный удар правой ногой, после которого, судя по выложенным в Instagram фото, Макгрегор-старший оказался на настиле ринга – в "нокауте".

Ранее Конор Макгрегор угодил в скандал, назвав жену своего российского обидчика Хабиба Нурмагомедова полотенцем. После этого менеджер россиянина предупредил ирландца, что тот "попал".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Тег Конор Макгрегор

Вы сейчас просматриваете новость " Фото внебрачной дочки Макгрегора: они реально похожи". Другие Новости бокса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После завершения карьеры Макгрегору светит тюрьма: Конора проверяют на причастность к изнасилованию

26 марта, 23:29

Стоило ирландцу объявить о выходе на пенсию, как за него тут же взялись правоохранительные органы

Одноклубник Зинченко загулял перед игрой: реакция тренера "МанСити"

3 апреля, 12:24

Чемпион мира Менди отрывался в ночном клубе накануне поединка с "Фулхэмом"

Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу

Европа изо всех сил хочет вернуть РФ: для этого валит Украину

Пропагандистку Скабееву высмеяли за "патриотичное" фото

Лишат ли льготников бесплатного проезда общественным транспортом

6 зодиакальных пар, которые считаются самыми совместимыми

Кременчужанка покорила «Холостяка» своим внешним видом

Обнародован размер минимальной пенсии в 2019 году

8 домашних методов абсолютного очищения ванной комнаты

Луческу против Лобановского: УПЛ подсчитала выигранные трофеи

Алина Гросу выходит замуж: когда и где состоится свадьба
Загрузка...

"Шахтер" в серии пенальти обыграл "Динамо" в скрытом финале Кубка Украины

Вчера, 19:43

Текстовый онлайн поединка 1/4 Кубка Украины с видеоповторами голов и яркими фото из Харькова

Где смотреть суперматч Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо"

Вчера, 16:29

Список трансляций украинского класико на ТВ и в интернете

Такого в ринге еще не было: Макгрегор отправил в нокаут Макгрегора

Вчера, 11:41

Скандальный ирландец провел поединок в ринге со своим двухлетним сынишкой и получил от него

Старт второго этапа УПЛ: расписание и результаты 23-го тура

6 апреля, 20:07

Команды в двух группах будут бороться за медали и сохранение прописки в Премьер-лиге

Зинченко обошли с помощью судьи: обзор скандальной победы "Ливера" над "Саутгемптоном"

6 апреля, 09:53

"Красные" опередили "МанСити" благодаря офсайду, на который закрыли глаза арбитры

Какие сюрпризы ждут пенсионеров в Украине

Что нужно Владимиру Зеленскому от украинцев?

Подробности бегства "легитимного" от охранника Януковича