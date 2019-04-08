Фото внебрачной дочки Макгрегора: они реально похожи

Британка Терри Маррей показала, как выглядит малышка, которую ирландский боец не признает

Фото: Twitter

Фото внебрачной дочки Макгрегора: они реально похожи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b1d/d31/5cab1dd31efe8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b1d/d31/5cab1dd31efe8.png 2019-04-08T13:26:00+03:00 Бокс Британка Терри Маррей показала, как выглядит малышка, которую ирландский боец не признает

Британка Терри Маррей опубликовала новые фото своей годовалой дочери, отцом которой, по утверждению девушки, является бывший боец UFC ирландец Конор Макгрегор. Малышка и вправду очень похожа на Конора.

26-летняя Маррей заявила о том, что в 2017 году провела с Конором ночь в одном из клубов Ливерпуля, а после тусовки молодые люди переместились в гостиницу, где, якобы, и состоялось зачатие. А через девять месяцев она родила дочь Клоду. Сейчас Терри призвала Макгрегора пройти ДНК-тест и выделить денег на содержание ребенка.

Тогда как сам 30-летний боец утверждает, что знаком с Маррей, но спал с ней не он, а один из его друзей. Ирландец даже сообщил, что готов пройти нужные тесты, чтобы прояснить ситуацию.

Напомним, ранее Конор Макгрегор провел необычный "бой" в боксерском ринге - соперником был его сын, двухлетний Конор Макгрегор-младший. Малыш резво схлестнулся со своим знаменитым отцом и нанес по нему довольно мощный удар правой ногой, после которого, судя по выложенным в Instagram фото, Макгрегор-старший оказался на настиле ринга – в "нокауте".

Ранее Конор Макгрегор угодил в скандал, назвав жену своего российского обидчика Хабиба Нурмагомедова полотенцем. После этого менеджер россиянина предупредил ирландца, что тот "попал".

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