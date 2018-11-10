Футболист-толстяк и герой "Крида": интересные факты о Тони Беллью

Соперник Усика мечтал стать игроком "Эвертона" и зарабатывал по 100 фунтов за спарринги

10 ноября в Манчестере состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе. Александр Усик будет защищать титулы в поединке против экс-чемпиона мира Тони Беллью. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Усик – Беллью. Широкой публике Беллью стал известен после двух подряд побед над Дэвидом Хэем, хотя не исключено, что мог и блистать на футбольных полях, если бы много не кушал.

Интересные факты из биографии Тони Беллью

Энтони Льюис Беллью родился 30 ноября 1982 года в Ливерпуле.В детстве Беллью мечтал стать футболистом, чтобы играть за свой любимый клуб "Эвертон". Но из-за проблем с весом и отсутствием таланта о футбольной карьере пришлось забыть.

Кикбоксинг. После футбола Тони увлекся кикбосингом. На любительском уровне провел 104 боя – 100 побед (68 нокаутом) и 4 поражения.

Боксер-любитель. Следующее увлечение Тони – бокс. На любительском ринге выиграл 40 поединков, из них 32 нокаутом. Потерпел 7 поражений. Трижды становился чемпионом Ассоциации боксеров-любителей Великобритании.

Профи. На профессиональном ринге Тони дебютировал в октябре 2007 года. Выиграл первые 12 рейтинговых поединков, в которых чередовал весовые категории, выступая то в полутяжелом весе, то в первом тяжелом весе.

Чемпионский бой. В сентябре 2011 года Тони Беллью вышел на бой за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе против Нэйтона Клеверли. Клеверли победил решением большинства судей.

Вторая попытка. 31 октября 2013 года Беллью вышел на бой с чемпионом мира по версиям WBC и The Ring Адонисом Стивенсоном. Чемпион, победил техническим нокаутом в 6 раунде.

Чемпион. 29 мая 2016 года Тони вышел на бой за вакантный титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе против Илунги Макабу. Беллью победил техническим нокаутом в 3 раунде. В конце года защитил титул в бою проти Би Джея Флореса. И оставил пояс, перейдя в супертяжелый вес.

Дубль с Хэем. 4 марта 2017 года Тони Беллью встретился с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Дэвидом Хэем. Хэй был активней в первой половине боя, но Тони уверенно защищался. В 6 раунде Хэй получил травму ахиллова сухожилия и оказался в нокдауне. Дэвид поднялся и оставшуюся часть боя боксировал с поврежденной ногой. В 11 раунде Хэй, пропустив несколько ударов у канатов, выпал за пределы ринга. Он успел вернуться в ринг до окончания счета рефери, но тут же секунданты Дэвида выбросили полотенце.

5 мая 2018 года состоялся реванш Беллью против Дэвида Хэя. Победу в поединке техническим нокаутом в 5 раунде вновь одержал Белью.

Всего на профессиональном ринге провел 33 боя – 30 побед (20 нокаутом), 2 поражения (1 нокаутом) и 1 ничья.

Первые деньги. Тони вспоминает, что зарабатывал по 100 фунтов, выступая в качестве спарринг-партнера. Свой первый огромный гонорар заработал в первом бою с Хэем – 2,8 миллиона фунтов. За реванш получил – 9,6 млн фунтов.

Семья. Тони женат на своей возлюбленной детства, Рэйчел Робертс, с которой он был знаком с девяти лет. Официально свадьбу сыграли в июле 2017 года. Воспитывают троих сыновей — Кори, Коби и Картера. Как говорит Тони, Рэйчел – является единственным человеком, которого он боится.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Bellew (@tonybellew) 17 Мар 2017 в 5:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anthony Bellew (@tonybellew) 18 Июн 2017 в 2:07 PDT

Кино. Снялся в ленте "Крид: Наследие Рокки" – это спортивный драматический фильм с Сильвестром Сталлоне в главной роли, являющийся седьмым в серии "Рокки". Сыграл роль боксера – Рики "Красавчика" Конлана.