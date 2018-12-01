Фьюри: "Чемпионский пояс в могилу не заберешь"

Претендент на звание чемпиона мира рассказал о предстоящем бое с Уайлдером

1 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоится вечер профессионального бокса, главным событием которого станет титульная встреча в супертяжелом весе. На ринге встретятся чемпион мира по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

В преддверии поединка Тайсон Фьюри рассказал об ожиданиях от боя.

"Главное, вернуться домой и отпраздновать Рождество. Бокс – работа, я уже десять недель не виделся с семьей, так что хочу домой. Вернуться домой с поясом было бы очень приятно.

WBC – единственный пояс, который от меня постоянно ускользал. Однако какая от него польза? Пояс – всего лишь красивая вещь, материальный предмет, который с собой в могилу не заберешь", – приводит слова Фьюри BBC.

Кстати накануне поединка Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри приехали в гости к пожарными, чтобы поблагодарить их за самоотверженную борьбу с пожарами, которые обрушились на Калифорнию. Уайлдер и Фьюри пофотографировались в спецодежде, помахали топорами и подарили пожарным билеты на свой бой.