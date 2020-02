Фьюри дал добро на третий бой с Уайлдером и даже рассказал, чем он закончится

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри после победы техническим нокаутом над Деонтеем Уайлдером заявил, что готов предоставить реванш избитому им "Бронзовому бомбардировщику". А это значит – не исключена третья битва титанов.

"Мои военные трофеи еще свежие, – заявил Тайсон Фьюри The Independent. – Я хочу насладиться этой победой, а Уайлдеру нужно время, чтобы восстановиться. Но я почти уверен, что он захочет реванша, поскольку Деонтей – сокрушительный панчер. Уайлдер способен отправить соперника в нокаут в любой момент. А с таким уровнем опасности у тебя всегда есть шансы выиграть бой"

Видео боя Фьюри – Уайлдер

"Я уверен, что мы снова встретимся, если Уайлдер этого захочет. Если же он откажется от реванша, то я буду рад тому, что предложат мне мои промоутеры. Кто бы ни был моим следующим соперником, его наверняка ждет та же участь, что на выходных постигла Деонтея", – добавил Тайсон Фьюри

Как мы писали ранее, Фьюри закатил "дикую" вечеринку после победы над Уайлдером. Завернувшись в британский флаг, Тайсон перед толпой фанатов исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

Промоутер Александра Усика Александра Красюк – о Тайсоне Фьюри

