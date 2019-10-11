"Фьюри побьет меня с одной рукой? Пускай не смешит": Усик ответил цыганскому королю

Александр Усик / Фото: Instagram

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Бывший абсолютный чемпион мира Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри о том, что британец готов боксировать с ним одной рукой. Уже скоро Александр проведет первый бой в супертяжах. Мы проведем онлайн поединка Усик – Уизерспун с фото и видео моментов.

"Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Если он готов на это, то я не против. Пускай привяжет. Он просто, мне кажется, слишком много разговаривает. Один вечер он называет меня хорошим боксером, в другой вечер – я плохой. Пускай определится. То, что он победит меня одной рукой... Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", – рассказал Александр.

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Отметим, что украинский боксер Александр Усик провел первую дуэль взглядов против американского оппонента Чазза Уизерспуна. Их бой состоится 12 октября в Чикаго.

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Ударные серии из тренировочного лагеря Усика:

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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