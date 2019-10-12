Фьюри предрекли крах в бою с Усиком: "Упадет на канвас – и четыре руки не помогут"

Александр Усик / Фото: Instagram

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Промоутер Александра Усика Александр Красюк спрогнозировал исход возможного противостояния своего подопечного против Цыганского Короля Тайсона Фьюри, в свое время сокрушившего Владимира Кличко. Напомним, утром в воскресенье (по киевскому времени) Усик начинает свою карьеру в супертяжах. На нашем сайте пройдет трансляция боя Усик – Уизерспун с видео самых ярких моментов поединка.

"Конечно же, все эксперты называют Тайсона Фьюри самым сложным соперником для Александра Усика. Не Джошуа, не Руиса, не Уайлдера, а именно Фьюри, – признал промоутер Александра Усика. – Но последний бой Тайсона нас заставил сомневаться. Это был самый невыразительный бой, худший бой британца за последние годы. Мы знаем, что Фьюри – боксер настроения. Он может выйти в ринг так, как выходил против Владимира Кличко, против Деонтея Уайлдера. Но может так, как против Отто Валлина. Выйти и едва не проиграть бой. На мой взгляд, если бы это был не Фьюри, то бой бы остановили из-за его травмы. Но ему как бы сделали исключение"

Где смотреть бой Усик – Уизерспун

Тайсон Фьюри / Фото: Getty Images

Александр Красюк и Александр Усик / Фото: Facebook

"Если Фьюри в такой же форме выйдет против Усика, то, будет у него одна рука привязана за спиной или будет и вовсе четыре руки, – это его не спасет. Он не будет видеть цель напротив себя. Усик будет постоянно двигаться, а неповоротливый и тяжелый на ногах, непонятный в стратегии ведения боя Тайсон досрочно завершит бой с Усиком. На канвасе", – заключил Александр Красюк

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Видео из тренировочного лагеря Усика перед дебютом в супертяжах

Усик – тренировка в США Видео: Instagram

Напомним, ранее Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри, дескать, британец готов боксировать с ним одной рукой. "Фьюри сказал, что побьет меня с одной рукой, привязанной за спиной? Знаете, сколько таких было? Пускай не смешит меня", – заявил Александр.

Все подробности в спецтеме Дебют Усика в хэвивейте

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