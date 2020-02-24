Фьюри против Джошуа: букмекеры определили, кто выиграет бой за титул абсолютного чемпиона мира

По прогнозам аналитиков, в поединке против "Цыганского короля" Джошуа ждет то же, что и Уайлдера. А именно фиаско

После поединка в Лас-Вегасе, в котором британец Тайсон Фьюри техническим нокаутом победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал пояс WBC, букмекеры обнародовали котировки на возможный поединок уже за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В нем против Фьюри уже согласился выйти Энтони Джошуа - обладатель титулов WBA Super, WBO, IBF, IBO. Правда, о дате боя стороны пока не говорят.

По мнению аналитиков, если бой Фьюри – Джошуа состоится, то Эй-Джея будет ждать то же, что и Деонтея Уайлдера – поражение от "Цыганского короля".

В поединке Тайсон Фьюри – Энтони Джошуа на победу Фьюри установлен коэффициент 1.5, на победу Джошуа – 2.5, на ничью – 21. Иными словами, вероятность выигрыша "Цыганского короля", в воскресенье утром уничтожившего Уайлдера, оценивается в 60 процентов, ничейного исхода – в 4 процента, а выигрыша Джошуа – в 36 процентов.

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В тренде Тайсон Фьюри победил Уайлдера нокаутом и завоевал чемпионский пояс

Тем не менее такие расклады, похоже, Джошуа не пугают. "Энтони хочет быть следующим соперником Фьюри, – заявил ранее промоутер Эй-Джея Эдди Хирн. – Мы обязаны организовать эту встречу. У нас никогда не было возможности свести двух британцев в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Сделаем все, чтобы этот поединок состоялся, обещаю. Энтони нравится Тайсон, и у него нет перед ним ни малейшего страха. Он хочет стать абсолютным чемпионом мира".

Промоутер Александра Усика Александра Красюк – о Тайсоне Фьюри

Все подробности в спецтеме Реванш Уайлдер - Фьюри

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