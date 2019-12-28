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Фьюри против Джошуа: назван победитель мега-боя, если бы он состоялся прямо сейчас

28 декабря, 21:29

"Цыганский король" сохранил бы статус непобедимого, одолев олимпийского чемпиона-2012

Джошуа vs Фьюри

Джошуа vs Фьюри / Фото: YouTube

В субботу, 28 декабря, промоутер Тайсона Фьюри – Фрэнк Уоррен – заявил о желании устроить бой "Цыганского короля" против Энтони Джошуа в 2020 году после того, как Фьюри 22 февраля подерется с Деонтеем Уайлдером. Эта была бы грандиозная рубка гигантов супертяжелого веса, которая, по словам Уоррена, собрала бы два "Уэмбли".

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А если бы британские обидчики Владимира Кличко – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа – встретились на ринге прямо сейчас, кто бы победил?

"Сегодня" заглянули в котировки британских букмекеров, и их прогноз оказался следующим: Тайсон Фьюри сохранит статус непобедимого на профи-ринге, сокрушив олимпийского чемпиона-2012 Энтони Джошуа.

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Именно Фьюри аналитики называют фаворитом потенциального поединка с Джошуа. На победу Тайсона установлен коэффициент 1.67, на победу Энтони – 2.20, на ничью – 21. Иными словами, вероятность выигрыша боя "Цыганским королем" оценивается в 55 процентов, выигрыша Джошуа – в 41 процент, а ничейного исхода – в 4 процента.

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Как мы писали ранее, Энтони Джошуа дал прогноз на битву Фьюри и Уайлдера. "Если бы мне пришлось делать ставку, я бы поставил на Фьюри", – заявил Эй-Джей.

Алина Шатерникова – о Тайсоне Фьюри

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Тайсон Фьюри Энтони Джошуа котировки

Источник: Сегодня|Спорт

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