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Фьюри разогреет публику перед боем Усика и Чиосоры в Лондоне

10 марта, 09:53

Максим Перепелица

Хьюи Фьюри также проведет свой бой 23 мая

Британский боксер Хьюи Фьюри проведет следующий поединок в рамках боксерского вечера, который возглавит Александр Усик и Дерек Чисора. Соперник Фьюри на данный момент еще не определен. Ивент состоится 23 мая.

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Отметим, что Хьюи является двоюродным братом чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри. 25-летний британец имеет за плечами 24 победы (14 нокаутом) при трех поражениях. В последнем поединке Фьюри нокаутировал Павла Соура.

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Кстати, украинский боксер Александр Усик провел прямой эфир в Instagram, где ответил на вопросы подписчиков, пообщался о жизни и неожиданно отреагировал на оскорбления со стороны одного из пользователей.

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Ранее мы писали, что стала известна дата и место боя Усик – Чисора. После некоторых проблем украинца с локтем, его поединок с британцем решили поставить на 23 мая. Он пройдет на 20-тысячной арене O2 в Лондоне.

Смотрите, как Усика в Киеве остановила полиция

Видео: Instagram

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бокс Александр Усик Дерек Чисора Хьюи Фьюри

Источник: Boxing Scene

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