Фьюри снова в ударе: "Руис – маленькая жирная свинья, которая съела все пончики в Калифорнии"

Бывший британский чемпион мира в супертяжелом дивизионе подогревает интерес к реваншу Руиса и Джошуа

Тайсон Фьюри / Фото: Instagram

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Едва успели Энди Руис и Энтони Джошуа прибыть в Саудовскую Аравию – на место боя-реванша за титулы чемпиона мира, до них уже долетели слова британского скандалиста и весельчака Тайсона Фьюри. На этот раз "Цыганский король" прошелся по американцу мексиканского происхождения. На днях мы писали, что в своей автобиографии Фьюри рассказал историю, как победил Владимира Кличко в сауне.

Бывший чемпион мира в супертяжелом дивизионе без обиняков сравнил Энди с животным:

"Руис – маленькая жирная свинья, которая уничтожила все пончики в Калифорнии. Затем он отправился на бой с боксером, который прошел 12-недельный тренировочный сбор с участием лучших ученых Британии. У Джошуа были современные мониторы сердца, все кроссфит-машины, лучшее питание и диета. Но маленький толстый парень пришел и сделал его за семь раундов".

Сейчас Тайсон ждет исхода повторной дуэли Руиса и Джошуа за пояса IBF, WBA, WBO и не теряет надежд сразиться с чемпионом мира по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером. И продолжает радовать публику перлами: "Когда мой диетолог говорит: "Мы хотим, чтобы ты съел то или иное", я отвечаю: "Нет, у меня будет шоколадка "Марс", шоколадное печенье и чашка кофе с десятью пакетиками сахара".

Смотрите, что думает о Тайсоне Фьюри экс-чемпионка мира по боксу Алина Шатерникова

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