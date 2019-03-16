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Гассиев назвал своего фаворита в бою Усик – Поветкин

Сегодня, 15:00

Россиянин считает своего земляка аутсайдером поединка против украинца

Гассиев проиграл Усику летом 2018-го
Гассиев проиграл Усику летом 2018-го. Фото: Getty Images
Гассиев назвал своего фаворита в бою Усик – Поветкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d63/045/5c7d6304556b3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d63/045/5c7d6304556b3.png Бокс Россиянин считает своего земляка аутсайдером поединка против украинца

Российский боксер Мурат Гассиев оценил шансы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усика в вероятном поединке против супертяжеловеса Александра Поветкина. Напомним, украинец намерен дебютировать хэвивейте 18 мая в Чикаго. Но соперник Усика официально еще не объявлен.

"Бой Поветкина и Усика? Конечно, я  хотел бы увидеть подобную схватку. Ведь встретились бы два олимпийских чемпиона. Думаю, что шансы – 55 на 45 в пользу Усика ввиду преимущества в возрасте. Усик сейчас на пике", – заявил R-Sport Гассиев, в свое время побежденный Усиком. – Что касается меня, то мне самому очень хочется скорее возобновить карьеру и встретиться с сильнейшими соперниками и крузервейта, и тяжелого веса".

Как сообщалось ранее, Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками. "У меня были хорошие ноги, и я мог отлично двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать так же", – сказал Эвандер.

Также сообщалось, что бой с Усиком снова оказался в планах у Поветкина: команда россиянина назвала сроки.

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Тег бокс, Александр Поветкин, Александр Усик, Мурат Гассиев

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Сегодня|Спорт

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