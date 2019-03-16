Гассиев назвал своего фаворита в бою Усик – Поветкин
Россиянин считает своего земляка аутсайдером поединка против украинца
Российский боксер Мурат Гассиев оценил шансы абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Александр Усика в вероятном поединке против супертяжеловеса Александра Поветкина. Напомним, украинец намерен дебютировать хэвивейте 18 мая в Чикаго. Но соперник Усика официально еще не объявлен.
"Бой Поветкина и Усика? Конечно, я хотел бы увидеть подобную схватку. Ведь встретились бы два олимпийских чемпиона. Думаю, что шансы – 55 на 45 в пользу Усика ввиду преимущества в возрасте. Усик сейчас на пике", – заявил R-Sport Гассиев, в свое время побежденный Усиком. – Что касается меня, то мне самому очень хочется скорее возобновить карьеру и встретиться с сильнейшими соперниками и крузервейта, и тяжелого веса".
Как сообщалось ранее, Холифилд рассказал Усику, как справиться с крупными соперниками. "У меня были хорошие ноги, и я мог отлично двигаться. Поэтому и побеждал. Усик должен делать так же", – сказал Эвандер.
Также сообщалось, что бой с Усиком снова оказался в планах у Поветкина: команда россиянина назвала сроки.
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