Гассиев после боя с Усиком будет лечиться минимум полгода

Сегодня, 14:50

Экс-чемпион в первом тяжелом весе Мурат Гассиев сможет выйти на ринг не раньше следующего года

Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Фото Getty
Мурат Гассиев проиграл Александру Усику в финале Всемирной боксерской суперсерии. Фото Getty

Российский боксер Мурат Гассиев не будет принимать участие в боях в течение пяти-шести месяцев по состоянию здоровья, сообщил тренер спортсмена Абель Санчес. Гассиев дошел до финала в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе, в котором уступил украинцу Александру Усику. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Гассиев прошел курс восстановления после повреждения плеча.

"У него были травмы, требующие длительного лечения, необходимо позаботиться об этом. Поэтому он не будет проводить бои в течение пяти-шести месяцев. У него были операции по поводу повреждений плеча и носа. Но, надеюсь, в течение месяца мы встретимся с командой и обсудим ситуацию", – сказал Абель Санчес.

Он также добавил, что решение о переходе Гассиева в тяжелый вес пока не принято. На профессиональном ринге 24-летний россиянин одержал 26 побед (19 – нокаутом) при одном поражении.

Напомним, что после боя Усик – Гассиев стало известно, что украинец нанес в три раза больше ударов. Александр Усик выбросил 939 ударов, в то время как его соперник – только 313.
травма, боксер, Мурат Гассиев

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Источники:

ESPN, РСпорт

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