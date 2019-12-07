Где и когда смотреть "Столкновение в дюнах": расписание трансляций реванша Джошуа – Руис

Второй бой Энтони Джошуа и Энди Руиса: на кону чемпионские пояса и огромные деньги

Сегодня внимание болельщиков будет приковано к вечеру бокса в Саудовской Аравии. В главном поединке пройдет реванш между британцем Энтони Джошуа и американцем мексиканского происхождения Энди Руисом. Полгода назад Руис стал автором сенсации года в боксе – он нокаутировал ранее не знавшего поражений Джошуа. Второй бой Энтони Джошуа – Энди Руис начнется ориентировочно в 23:00 по киевскому времени.

На кону будут стоять пояса WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе, которые сейчас принадлежат Энди Руису. Также бой войдет в истории как один из самых "денежных" – более 100 миллионов долларов достанется участникам главного поединка. По данным СМИ, Джошуа получит 88 процентов от этого куша.

Где смотреть бой Джошуа – Руис 2:

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"Интер" (Украина), с 21:30

Первый канал (Россия)

Arena Sport 1 (Сербия)

DAZN (США, Канада, Бразилия)

Diema Sport 2 (Болгария)

RMC Sport 1 (Франция)

Sky Sports Box Office (Великобритания)

Sport 1 (Чехия, Словакия, Венгрия, Израиль)

TVP Sport (Польша)

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ДЖОШУА – РУИС: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ. Как рассказали нам в одной из контор, ставки на боксеров за сутки до боя распределились так: 65 процентов на Джошуа, несмотря на поражение в первом поединке, и 35 процентов на Руиса. Британец – фаворит, коэффициент на победу Энтони Джошуа составляет 1.40, тогда как ставку на Энди Руиса можно сделать с котировкой 2.90, а на ничью – 28.0. Таким образом, букмекеры определили такую вероятность исхода: победа Джошуа 65 процентов, победа Руиса 32 процента, ничья 3 процента.

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