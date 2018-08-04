Где смотреть бой Ковалев – Альварес

Список трансляций боксерского поединка на ТВ и в интернете

4 августа в США пройдет бой за титул чемпиона мира в полутяжелом весе между обладателем пояса WBO россиянином Сергеем Ковалевым и колумбийцем Элейдером Альваресом. Для Ковалева это будет вторая защита титула, а Альварес впервые получил шанс побороться за полноценный чемпионский пояс.

35-летний Сергей Ковалев на профессиональном ринге провел 35 боев — 32 победы (28 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья.

34-летний Элейдер Альварес на профессиональном ринге провел 23 боя — 23 победы (11 нокаутом).

Чемпионский бой Ковалев – Альварес пройдет, когда на европейской части планеты будет уже утро 5 августа. Ориентировочное начало боя в 6:00 по киевскому времени.

Бой Ковалев – Альварес на ТВ:



Первый канал

USA HBO

Panama RPC Channel 4

Canal Space

QazSport

S Sport

Sport 1 Israel

SuperSport 3

boxing-mma.com (трансляция в интернете)



В букмекерских конторах чемпион фаворит противостояния. Котировки на победу Ковалева – 1.17, на ничью – 26.00, на победу Альвареса – 5.00.

Напомним, что после двух поражений от Андре Уорда, Ковалев в своем предыдущем поединке победил Вячеслава Шабранского и вернул один из своих титулов.

В предыдущем бою Сергей Ковалев избил Михалкина в США и защитил титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

Перед этим боксер фотографировался в футболке с тризубцем, а затем Ковалев надел футболку с надписью "Воля або смерть".