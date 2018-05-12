Все, что нужно знать о бое Василия Ломаченко: когда начало, где смотреть трансляцию, какие расклады перед боем

В ночь на воскресенье Василий Ломаченко проведет свой 12-й бой на профессиональном ринге. Его соперник – лидер легкой весовой категории Хорхе Линарес из Венесуэлы. Для украинского боксера этот бой станет первым в весе до 61,2 кг, ранее он боксировал в категории до 59 кг. В случае победы, Ломаченко станет рекордсменом мира по скорости завоевание титулов в трех разных весовых категориях. Наш сайт проводит текстовый онлайн боя Ломаченко – Линарес.

Ломаченко – Линарес когда начало боя. Поединок пройдет в рамках большого боксерского шоу в США, которое стартует в 16:30 по местному времени (23:30 по Киеву). В Нью-Йорке время на семь часов меньше, чем в Киеве. Бой начнется, ориентировочно, в 21:00 по местному времени, т.е. около 04:00 утра воскресенья, 13 мая, по киевскому времени. Следите за онлайном бой Ломаченко – Линарес на нашем сайте, чтобы ничего не пропустить.

Букмекеры о бое Ломаченко – Линарес. Украинец – явный фаворит боя. Более того, за последнюю неделю коэффициент на победу Василия Ломаченко еще снизился – с 1.10 до 1.07. Котировка на победу Линареса составляет 9, на ничью – 34. Самым вероятным исходом букмекеры называют досрочную победу Василия в 6-7 раундах.

Ломаченко – Линарес: послужной список боксеров. Для 30-летнего Ломаченко бой против Линареса станет 12-м в профи-карьере, украинец одержал 11 побед и потерпел одно поражение (в 2014 году от Салидо разделенным решением судей). 32-летний Хорхе Линарес из Венесуэлы возглавляет рейтинг боксеров легкого веса. В его активе 47 боев в профи: 44 победы и 3 поражения, но 13 последних боев подряд он выиграл и все провел именно в легком весе.

Где смотреть бой Ломаченко – Линарес:

Интер (Украина)

Arena Sport 2 (Сербия)

Box Nation

ESPN (США)

Матч!ТВ (Россия)

RPC Channel 4 (Панама)

Azteca (Мексика)