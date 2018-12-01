Где смотреть бой Уайлдер – Фьюри

В ночь с 1 на 2 декабря в американском Лос-Анджелесе пройдет один из самых топовых боксерских поединков года. Чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер будет защищать пояс WBC в поединке с экс-чемпионом мира Тайсоном Фьюри. Из-за разницы во времени по киевскому времени бой пройдет ранним утром 2 декабря. Мы ведем онлайн-трансляцию боя Уайлдер – Фьюри.

В ринг выйдут два боксера, которые еще не знаю горечи поражений. 32-летний Уайлдер провел 40 боев в профи и во всех победил, 39 раз – нокаутом. 30-летний Фьюри провел на профессиональном ринге 27 боев и во всех победил, 19 раз нокаутом. Многие эксперты считают, что если выиграет Уайлдер, то нокаутом. Если Фьюри – то по очкам. У букмекеров фаворитом считается Уайлдер, котировки на его победу – 1.53, на успех Фьюри – 2.50.

В Украине вечер бокса покажет телеканал "Интер", трансляция запланирована в 5:00. Бой Уайлдер – Фьюри можно посмотреть в интернете и на спутниковых каналах: Матч ТВ, BT Sport Box, Canal+ France, Canal+ Sport 1, Canal+ Sport HD, DMAX Turkiye, RTL Croatia, Sport 1 Israel, TV3 MAX.

Ранее боксеры едва не подрались на пресс-конференции. Уайлдер и Фьюри воздерживались от оскорблений друг друга в ходе ответов на вопросы журналистов, на по ходу дуэли взглядов Деонтей начал выкрикивать обещания отправить соперника в нокаут. После этого между боксерами и представителями их команд произошла потасовка.