Где смотреть эпичную битву Емельяненко – Кокляев: боец ММА против стронгмена по правилам бокса

В пятницу в России состоится поединок между известными спортсменами, для которых это будет дебютом в боксе: выяснять отношения в ринге будут боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. Регламент поединка – четыре раунда по три минуты. Кстати, завтра в Бухаресте состоится жеребьевка Евро-2020.
Александру Емельяненко 38 лет. За карьеру в смешанных единоборствах одержал 28 побед (20 нокаутом), потерпел 7 поражений. Несколько лет назад был был осужден на 4,5 года за изнасилование своей домработницы и был отправлен в колонию, однако весь срок не отсидел, освободившись по УДО. Часто попадал в пьяные скандалы.
Михаилу Кокляеву 40 лет. Двукратный чемпион России по тяжелой атлетике, самый титулованный российский стронгмен (силовой экстрим), ни в ММА, ни в боксе не выступал. Как-то протащил за собой железнодорожную платформу с водруженным на нее танком Т-72. Общий вес конструкции составлял 80 тонн!
Андеркарт боя Емельяненко – Кокляев:
Валерия Родионова (Россия) – Дарья Кутырова (Россия)
Вартан Арутюнян (Россия) – Иван Безверхий (Украина)
Владимир Мышев (Россия) – Цотне Султанишвили (Грузия)
Мухамадсалим Сотволдиев (Узбекистан) – Вячеслав Летовальцев (Россия)
Максим Новоселов (Россия) – Алексей Гончаров (Россия)
Эдгар Гукасян (Армения) – Кулва Бушири (Танзания)
Емельяненко – Кокляев: где смотреть:
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канал РЕН-ТВ, начало в 21:40
boxing-mma c 21:40
Емельяненко – Кокляев: прогноз букмекеров. Явный фаворит в конторах – профессиональный боец. Коэффициент на победу Емельяненко – всего 1.2, тогда как на успех Кокляева – 6.25, на ничью – 9.00.
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