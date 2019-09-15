Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,83
27,22

"Гильотина" для Крылова: сторонник "ДНР" проиграл поединок на турнире UFC

15 сентября, 08:21

Никита Крылов уступил раздельным решением судей Гловеру Тейшейре

Никита Крылов на тренировке

Никита Крылов на тренировке / Фото: Instagram

Бразильский боец смешанных единоборств Гловер Тейшейра одержал победу раздельным решением судей над Никитой Крыловым, выступающим под украинским флагом, на турнире UFC Fight Night 158. Впервые дойдя до решения судей, Крылов уступил со счетом – 29-28, 28-29, 28-29.

Первый раунд прошел в партере, где оба имели успешные моменты. Во втором раунде поединок проходил в стойке, но в последние 30 секунд раунда Тейшейра выполнил тейкдаун. Третий раунд прошел в основном в партере, где Тейшейра атаковал "гильотиной" Крылова.

Тейшейра добыл 13-ю победу в карьере в UFC в полутяжелой весовой категории и стал пятым по этому показателю в UFC.

Реклама

Напомним, что Крылов стал широко известен в 2015 году, когда вышел на официальное взвешивание накануне вечера UFC в Стокгольме в майке с надписью "Х#й войне". Таким образом 22-летний уроженец Луганской области выразил свое отношение к боевым действиям между террористами и украинской армией. Он активно поддерживает самопровозглашенные республики "ЛНР" и "ДНР", живет в России, но выступает под украинским флагом.

В тренде
Раздражитель для "Динамо" и третья сила для "Шахтера": анонс тура Премьер-лиги
"Шахтер" vs "Заря" - центральный матч 7 тура чемпионата Украины

Читайте также: Сторонник "ЛНР" вспомнил, как ему запретили выйти на бой под песню "День победы"

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

MMA UFC смешанные единоборства Никита Крылов

Источник: AllBoxing

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотреть
Бойня в UFC Нурмагомедов – Порье: когда начало и где смотретьБокс
Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с Руисом
Чемпион сдулся: Энтони Джошуа испугал фанатов внешним видом накануне реванша с РуисомБокс
"Все, тебе крышка!": Усик "отправил в нокаут" сына Гвоздика на глазах у его мамыБокс
Хабиб задушил Порье: онлайн грандиозной драки за титул
Хабиб задушил Порье: онлайн грандиозной драки за титулБокс
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнее
Кличко против Руиса: Джошуа признался, кто из них бьет сильнееБокс
"Цыганский Король не в себе": Тайсон Фьюри сделал громкое заявление в адрес УсикаБокс

Новости партнеров

Loading...