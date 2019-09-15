"Гильотина" для Крылова: сторонник "ДНР" проиграл поединок на турнире UFC

Никита Крылов на тренировке / Фото: Instagram

Бразильский боец смешанных единоборств Гловер Тейшейра одержал победу раздельным решением судей над Никитой Крыловым, выступающим под украинским флагом, на турнире UFC Fight Night 158. Впервые дойдя до решения судей, Крылов уступил со счетом – 29-28, 28-29, 28-29.

Первый раунд прошел в партере, где оба имели успешные моменты. Во втором раунде поединок проходил в стойке, но в последние 30 секунд раунда Тейшейра выполнил тейкдаун. Третий раунд прошел в основном в партере, где Тейшейра атаковал "гильотиной" Крылова.

Тейшейра добыл 13-ю победу в карьере в UFC в полутяжелой весовой категории и стал пятым по этому показателю в UFC.

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Напомним, что Крылов стал широко известен в 2015 году, когда вышел на официальное взвешивание накануне вечера UFC в Стокгольме в майке с надписью "Х#й войне". Таким образом 22-летний уроженец Луганской области выразил свое отношение к боевым действиям между террористами и украинской армией. Он активно поддерживает самопровозглашенные республики "ЛНР" и "ДНР", живет в России, но выступает под украинским флагом.

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