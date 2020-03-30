"Главное, крест не рисуйте на дверях": боксер-"вампир" на карантине "укусил" Ломаченко

Иван Редкач, который в последнем бою впился зубами в шею Дэнни Гарсии, теперь "вцепился" в Лому-Хайтека

Скандальный украинский боксер-"вампир" Иван Редкач едко пошутил над недавним постом Василия Ломаченко в Instagram. Напомним, Ломаченко призвал православных делать кресты на дверях оливковым маслом – якобы такие указания были даны с небес монахам на горе Афон. Однако позже Василий удалил этот пост и извинился за него, признав, что опубликовал фейк.

Иван Редкач / Фото: Getty Images

"В Киеве начнет действовать всеобщий режим самоизоляции. Никому нельзя покидать квартиры. Сейчас как еб*нашки ломанутся в магазины, будут толкаться, вырывать у друг друга остатки гречки и точно заразятся даже те, кто еще за эти дни чудом уцелел. Главное, крест не рисуйте дома на дверях оливковым маслом", – с сарказмом написал на своей странице в сецсетях боксер Иван Редкач

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Отметим, что в своем последнембою против Дэнни Гарсии Редкач укусил соперника за шею."Он выкрикнул: "Майк Тайсон!", и укусил меня. Со мной такого в ринге еще ни разу не случалось", – признался американец, по очкам победивший украинца по прозвищу "Киллер".

Теперь же, как видим, "Киллер" Редкач решил виртуально "покусать" "Хайтека" Ломаченко...

Смотрите, как Редкач кусал Гарсию

Спустя несколько дней после боя Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк на год приостановила лицензию Редкача и оштрафовала его на 10 тысяч долларов. Позже наказание для украинца было сокращено до полугода, но штраф остался в силе.

Смотрите, как боксер еще до боя выпал из ринга

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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