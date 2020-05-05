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"Главное сейчас – выжить": Тайсон Фьюри не собирается боксировать во время пандемии

5 мая, 09:42

Александр Трикиша

Британский боксер высказал свое мнение о пандемии

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри заявил, что не намерен проводить поединки в период пандемии коронавируса. Боксер считает, что борьба с пандемией намного важнее, чем спорт.

"Не знаю, с кем бы хотел побиться, потому что в данный момент ни один из боев в любом случае не актуален. Нет ни бокса, ни спорта – ничего. Я не особо заинтересован в боксе, главное сейчас – выжить. В истории было большое количество таких пандемий, из-за которых умирало множество людей. Эта уже убило большое количество людей. Эта пандемия намного важнее меня, бокса и спорта. Поэтому, когда мир вернется к прежней форме, мы поговорим о том, как развлечь фанатов бокса", – заявил Фьюри.

Отметим, что в планах Фьюри – третий бой против Деонтея Уайлдера, у которого он отобрал чемпионский пояс, либо поединок против обладателя титулов WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа. Кстати, накануне Фьюри назвал Джошуа плюшевым мишкой и заявил, что не боится его.

Кстати, известный промоутер Боб Арум считает, что Мохаммед Али не побил бы Фьюри. Арум назвал боксеров из прошлого посмещищами: большие ребята были медленными и неповоротливыми.

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Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео:

Тайсон Фьюри, Джозеф Паркер и Майкл Баффер снялись в забавном видео Видео: Instagram

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бокс Тайсон Фьюри коронавирус

Источники: Sportbox , Сегодня|Спорт

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