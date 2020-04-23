Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,05
29,42
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

"Глупо, когда он говорит кушать чеснок, целовать иконки и все будет нормально": экс-игрок сборной Украины раскритиковал Усика

23 апреля, 18:28

Максим Перепелица

Евгений Левченко не согласен с высказываниями украинского боксера

Бывший игрок сборной Украины и президент Профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко поделился мнением о высказываниях Александра Усика по поводу коронавируса.

Читайте также: Усик пыхтит с гирей, а Ризатдинова ушла в легкую "котлетику": что творят звезды спорта на карантине

"В Нидерландах такие люди тоже есть. Я даже не знаю, как это назвать. Иногда задумываешься, почему такие высказывания делаются такими взрослыми людьми. Людьми, которые имеют огромное влияние на нашу общественность. Для меня высказывания Усика были совершенно непонятны. Может быть, его на это провоцировали. Но в любом случае я с этими высказываниями не согласен: ни по коронавирусу, ни по Крыму, ни по другим вопросам.

Он имеет право на свою точку зрения, но являются ли эти высказывания правомерными? Я считаю, что нет. Для меня это очень странно. Когда люди говорят, не думая, это вызывает гнев. Коронавирус – это больная тема. Два моих близких друга лежали в реанимации. Когда он все это просто отметает и говорит кушать чеснок, ходить причащаться, целовать иконки и все будет нормально – это очень глупо", – сказал Левченко.

Ранее промоутер Александр Красюк заявил, чтов планах Усика – как Джошуа, так и Фьюри. "Сначала мы заставим Джошуа боксировать с Усиком, а затем устроим объединительный бой с Фьюри", – решительно настроен Красюк.

Реклама

Смотрите, как тренируется Усик

Усик и монеты, фокус, бокс Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бокс Александр Усик Евгений Левченко коронавирус

Источник: ua.tribuna.com

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности Украины
Усик и Ломаченко оскандалились на Пасху, снявшись в ролике с россиянином, угрожающим безопасности УкраиныБокс
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала
Боксер Шелестюк избил тень, Милевский уехал в деревню, а Костюк стала "козочкой": звезды спорта – на карантинеДругие
Усик расплакался: украинский супертяж рассказал, кто довел его до такого состояния
Усик расплакался: украинский супертяж рассказал, кто довел его до такого состоянияБокс
Коронавирус – фейк, выдумка СМИ и распространяется он от вышек 5G: самые нелепые версии от спортсменов
Коронавирус – фейк, выдумка СМИ и распространяется он от вышек 5G: самые нелепые версии от спортсменовФутбол
Нашел лазейку: Усик призвал прихожан сидеть дома, но сам продолжает ходить в церковь
Нашел лазейку: Усик призвал прихожан сидеть дома, но сам продолжает ходить в церковьБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...